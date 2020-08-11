Осень стремительно приближается, но это не повод для грусти, ведь крупнейший украинский рум PokerMatch продолжает радовать своих игроков. В августе покеристы смогут принять участие как в традиционных, так и в совершенно новых акциях и заработать замечательные призы!

"Властелин Зодиаков"

"Властелин Зодиаков" – абсолютно новая акция, которая предназначена специально для поклонников турниров "Зодиак" на PokerMatch. В ее рамках успешные игроки смогут разыгрывать между собой 50 000 гривен еженедельно!

Для участия в акции нужно играть в ивентах "Зодиак" (23 турнира в день), попадать в зону выплат и зарабатывать зачетные очки! 25 покеристов, которые наберут наибольшее количество баллов, получат призы. Все просто!



Акция "Омахолог". Фото: PokerMatch

"Омахолог"

Похожее промо получили и любители турнирной Омахи. Им нужно играть любые ивенты по четырем и пяти картам с бай-ином от 20 гривен, попадать в призы и зарабатывать очки. Только 25 лучших игроков по итогам месяца смогут заработать награды, поэтому времени на раскачку не будет!

Обновленная акция "Легкие деньги"

Традиционно не остались без внимания и кэш-игроки. Специально для них PokerMatch объявил старт нового сезона акции "Легкие деньги". Теперь в ней разыгрывается 525 000 гривен еженедельно!

Для участия в акции нужно играть за кэшевыми буст-столами Холдема и Омахи на лимитах от 0,05/0,10 до 50/100 гривен и набирать очки в лидерборде. В зависимости от лимитов участники будут автоматически разделены на три лиги — Лига Juniors, Лига Gentlemen и Лига HighRollers. Вы можете выбрать любую лигу или зарабатывать баллы во всех трех!



Акция "Легкие деньги". Фото: PokerMatch

Знакомые акции продолжаются! Как и всегда, каждый желающий может выполнить простые задания, набрать определенное количество баллов и заработать приз! Регуляры, как и раньше, будут разыгрывать 100 000 гривен в воскресном фриролле, а микрорегуляры сразятся в двух ежедневных бесплатных ивентах с гарантией 2500 гривен в каждом.

"Летний спринт" для начинающих

Игроки микролимитов смогут продолжить наращивать свой банкролл с помощью акции "Летний спринт". Ее правила не изменились — нужно только играть на лимитах 0,01/0,02, 0,05/0,10 и 0,10/0,20 грн за кэшевыми буст-столами Безлимитного Холдема и Омахи и зарабатывать 10 гривен за каждые 500 рейковых раздач!

Турниры Saturday Workout

Покерные спортсмены, тренировки в турнирах Saturday Workout не собираются прекращаться! Каждую субботу в 19:30 по Киеву вы можете размять мышцы и подготовиться к более высоким осенним нагрузкам, а гарантии до 200 000 гривен помогут вам быстрее достичь совершенства!

Фрироллы в домино и нарды

Правила этих известных настольных игр знакомы вам с детства? Прекрасно, тогда вы сможете хорошо заработать с их помощью! Регистрируйтесь во фрироллах и боритесь за 3000 гривен общего призового фонда каждый день.

Cash Drop

Наш обзор завершает любимая акция многих игроков, которая стабильно пополняет их счета. Играйте кэш на лимитах от 0,25/0,5 гривны – и ваше ожидание обязательно будет вознаграждено денежным водопадом!

Осень не за горами? Не беда! Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте до 2500 гривен на счет и участвуйте в лучших турнирах и акциях!

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