Где побороться за первый покерный миллион весны

Уже в субботу, 7 марта, украинский покер-рум PokerMatch проведет первый турнир-миллионник весны. Как и всегда, это событие соберет лучших мастеров онлайн-игры и амбициозных любителей.

Правила турнира PokerMatch Million гарантируют максимально качественный экшн, ведь игроки, сделав стартовый взнос в размере 1 100 гривен, будут иметь всего четыре попытки попасть в призы, без всякого ребая и аддона.

Участники PokerMatch Million получат возможность не только выиграть часть от призового фонда в 1 000 000 гривен, но и превзойти достижения покериста с ником follik. Именно он стал чемпионом третьего миллионника в 2020 году и заработал за вечер 235 000 гривен. Этот рекорд до сих пор не побит!

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Напомним, что попасть в список участников турнира можно через один из ежедневных сателлитов с бай-ином от 20 гривен.

Место и время одного из крупнейших турниров весны остались без изменений – 7 марта, PokerMatch, 20:00 по киевскому времени.

Для новых игроков покер-рум приготовил сразу 12 бонусов на выбор. Регистрируйтесь и мгновенно получайте дополнительно до 2 500 гривен на ваш счет.