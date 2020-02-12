Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым

Каждую среду все желающие могут посоревноваться в покерном мастерстве с известным шоуменом и медиа-амбассадором PokerMatch Алексеем Дурневым и получить награды.

Алексей Дурнев знаком многим из вас. Его веселые телевизионные программы и яркие эфиры в YouTube собирают сотни тысяч зрителей. А еще Алексей любит и умеет играть в покер и готов доказать это в специальных онлайн-турнирах на PokerMatch!

Каждую среду в 21: 00 вы можете сыграть против Дурнева сразу в двух турнирах – бесплатном фриролле и фризауте с вкладом 100 гривен. Гарантированный призовой фонд в обоих турнирах — 5 000 гривен, а тот, кому удастся выбить амбассадора, получит дополнительно еще 500 гривен.

Пароль для участия во фриролле с Алексеем вы найдете на страницах PokerMatch в соцсетях, а также на официальном сайте покер-рума.

Ближайшие турниры — уже сегодня. Регистрируйтесь, играйте и общайтесь с Алексеем в чате.