Где заработать деньги в марте: интересные покерные акции на сотни тысяч гривен

Первый месяц весны предлагает замечательные возможности для поклонников покера! На PokerMatch состоится немало интересных событий, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных игроков. Мгновенные призы, розыгрыши, бесплатные билеты и сотни тысяч гривен призовых ждут своих чемпионов.

Главные акции марта – "Турниромания-2020" и "Turbo PONT Турниромания", которые состоятся на PokerMatch в рамках серии турниров Turbo PONT с 6 по 23 марта. В первой каждый день разыграют 30 000 гривен призового фонда, а во второй самые активные игроки серии разделят между собой 200 000 гривен!

С 1 марта стартуют очередные соревнования в акции "Дневник регуляра", в которой каждую неделю разыгрывается 100 тысяч гривен. Чтобы стать призёром, нужно выполнить 9 миссий. Тот, кто пройдёт покерные испытания, получит долю от 50 000 гривен и билет на специальный еженедельный фриролл с призовым фондом 50 000 гривен.

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Также в марте продолжат ежемесячные акции для кэш-игроков "Короли ночи" и Cash Drop, с помощью которых можно получить отличную прибавку к банкролу.

Акция "Легкие деньги". Фото: PokerMatch

Начинающие игроки смогут зарабатывать в акции "Легкие деньги". Ее условия очень просты — нужно лишь играть за буст-столами Техасского Холдема и Омахи на самых низких лимитах 0.01/0.02 гривны и получать на счет по 2 гривны за каждые сто сыгранных раздач! А за 1 000 раздач вас ждет билет во фриролл с гарантией 1 000 гривен.

С 2 по 11 марта на PokerMatch состоится новая акция Heroes of Windfall для ценителей быстрых турниров 3-макс. Здесь за 10 побед в Windfall-турнирах вам подарят 1 бесплатный билет в турнир с таким же бай-ином. Выбирайте свой лимит от 5 до 5 000 гривен и становитесь героем!

Месяц обещает быть очень насыщенным, поэтому не упустите свой шанс и выигрывайте крутые призы! Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получите мгновенно до 2 500 гривен на свой счет.