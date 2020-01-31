Где заработать дополнительные деньги в феврале: актуальные покерные акции и турниры

В феврале на PokerMatch состоятся новые интересные акции и топ-турниры с повышенными гарантиями, в которых разыграют сотни тысяч гривен призовых.

В эту субботу, 1 февраля, в известном украинском покер-руме начнется новая акция "Сумасшедший рейкбэк" для кэш-игроков. В течение месяца все, кто выполнит условия акции, дополнительно получат 10% рейкбэка согласно лимитам, на которых они играют.

Также в покер-руме продолжится популярная акция "Легкие деньги", в которой принимают участие игроки самых низких лимитов. Она будет происходить по новым правилам. За каждые 100 сыгранных реечных раздач на лимите 0.01/0.02 грн игроки мгновенно получат на свой счет 2 гривны. А те, кто накопит 1 000 раздач (не обязательно реечных), получат билет в ежедневный фриролл с гарантией 1 000 гривен.

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Не будут сбавлять обороты и акции "Турниромания-2020" с ежедневными призами в 20 020 гривен и "Дневник регуляра", в которой еженедельно разыгрывается 100 000 гривен. Детали акций читайте на официальном сайте PokerMatch.



Турнир Saturday Main. Фото: PokerMatch

Уже вечером в субботу, 1 февраля, всех турнирных игроков ждет главный турнир недели — Saturday Main с гарантированным призовым фондом 300 000 гривен. А вечером в воскресенье лучших нокаут-мастеров ждет турнир Sunday PKO Champions с гарантией 150 000 гривен и дополнительными наградами за выбивание соперников.

Так что у всех игроков будет отличный шанс выиграть крутые призовые и поднять себе настроение на выходных.

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