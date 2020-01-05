Герой 2019-го покерного года: Стивен Чидвик

Британец Стивен Чидвик завоевал 5 титулов в течение покерного сезона и победил в номинации "Игрок 2019 года" от авторитетного портала Card Player.

Самой знаковой для Чидвика стала победа на турнире хай-роллеров по пот-лимит Омахи на Всемирной серии покера. В прошлом году в Лас-Вегасе британец завоевал свой первый золотой браслет, оформив победу в турнире с бай-ином 25 000 долларов. Стивен обошел 277 участников и получил более 1,6 миллиона долларов призовых.

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В целом годовая прибыль Стивена Чидвика в оффлайне составила около 7,3 миллиона долларов. А такой плодотворный сезон помог британцу подняться на седьмую строчку самых успешных оффлайн игроков всех времен. На счету Чидвика теперь почти 33,5 миллиона долларов карьерных достижений.