Главное покерное событие года могут отменить из-за коронавируса

Организаторы фестиваля WSOP-2020 отреагировали на слухи о вероятной отмене или переносе события из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Напомним, организаторы Triton Poker Series по этой же причине были вынуждены перенести дебютный этап в 2020 году.

И на этом коронавирус не прекратил свою атаку на мир покера. В интернете развернулась широкая и на удивление жаркая дискуссия относительно того, безопасно ли проводить WSOP. Кое-кто даже обещал игнорировать событие из-за страха подхватить вирус. Поэтому на форумах начали судачить о переносе Всемирной серии покера.



Коронавирус. Фото: Mixnews

Правда, организаторы форума опровергают такие слухи. Вице-президент WSOP Сет Полански рассказал, что никаких изменений в графике не будет. Организаторы посоветовались с экспертами, которые подтвердили, что проводить форум вполне безопасно.

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Напомним, 51-й в истории WSOP стартует 26-го мая. На Всемирной серии разыграют 61 браслет чемпиона.