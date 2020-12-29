Главный турнир года на PokerMatch собрал рекордные призовые – более 2 000 000 гривен

Победитель в турнирном марафоне определился после 14,5 часов борьбы и пополнил свой счет на 282 тысячи гривен

Сегодня утром в известном украинском онлайн-руме PokerMatch завершился Главный турнир года. Побороться за чемпионский кубок и немалые призовые собрались тысячи покеристов. 4 699 входов сформировали рекордный для отечественных онлайн-турниров призовой фонд в размере 2 014 200 гривен.

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В призовую зону турнира попали 600 игроков, а борьба за трофей длилась более 14,5 часов. В итоге победу в этом покерном марафоне получил игрок с ником grisha123456. За свои старания он получил на свой счет почти 282 тысячи гривен. Таких больших призовых за один турнир на PokerMatch еще не выигрывали. Неплохой подарок на Новый год!

В целом в течение декабря в титульных турнирах серии Winter Poker Cup, которая проходила на PokerMatch, было разыграно более 16 миллионов гривен. Кроме игрока grisha123456, шестизначные суммы призовых получили десятки спортсменов. А обладателями кубков для победителей субботних супертурниров стали также игроки с никами kirealdeee, kostenberg и grosswinss.