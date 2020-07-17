На прошлогодней Всемирной серии покера произошел скандальный эпизод, который стал началом настоящей криминальной саги. Виновник беспокойства в Лас-Вегасе, Кеннет Страус, через год снова предстал перед судом, и может быть доволен приговором Фемиды.

Скромные успехи Кеннета Страуса в покере – 8,6 тысяч долларов призовых и несколько селфи с мировыми знаменитостями. Американец в итоге все же получил всемирное признание, правда, довольно сомнительное.

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Кеннет Страус с Даниэлем Негреану. Фото: Poker Central

На прошлогоднем WSOP во время Главного события Страус пошел в олл-ин и, не дождавшись решения соперников, устроил откровенный стриптиз. Обезумевшего игрока, которого окрестили "голым бандитом", быстро уняли, вывели под руки и, конечно, дисквалифицировали. Впрочем, останавливаться на достигнутом Кеннет Страус не собирался.

Американец похулиганил еще в нескольких игровых заведениях Лас-Вегаса, угрожал расправой окружающим и даже пытался похитить ребенка. В конце концов, когда перед Страусом закрылись все двери, Кеннет опубликовал твит, в котором пообещал сравнять с землей все казино, куда его не впустили. Реакция правоохранительных органов была прогнозируемой – арест по подозрению в терроризме.



Кеннет Страус. Фото: Las Vegas Review-Journal

Впрочем, после выявления многочисленных нарушений со стороны Страуса и долгих судебных заседаний, суд вынес достаточно мягкий вердикт. Кеннета признали психически больным, назначили принудительное лечение и "наградили" условным сроком. Ну и в придачу, американец не сможет посещать "места боевой славы" в течение следующих двух лет.