Лето, PokerMatch и лучшая игра в мире! Получайте престижные награды, пополняйте банкролл и участвуйте в выгодных акциях июня!

Прежде всего, следует обратить внимание на самую большую серию PokerMatch UA Millions. Несмотря на то, что в этом году событие перейдет в онлайн, серия нисколько не потеряла своей престижности и замечательного гарантированного призового фонда в 10 000 000 гривен! 10 крутых титульных турниров с бай-инами от 1100 до 3300 гривен, именные кубки для чемпионов и замечательные призы! Присоединяйтесь к игре и побеждайте!

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Вскоре PokerMatch будет отмечать свое четырехлетие, и специально к этому событию рум подготовил невероятный турнир Happy Birthday PokerMatch с гарантией 4 000 000 гривен. Пройдите отбор на праздничное событие и получите возможность стать миллионером всего за один вечер!

Прекрасные девушки тоже не остались без внимания – специально для них пройдет конкурс "Мисс PokerMatch-2020". Покерная королева украсит себя драгоценной диадемой и обязательно войдет в историю украинского покера, поэтому не медлите и участвуйте в первом этапе отбора. Время еще осталось!

С 1 июня игроки микролимитов просто обязаны принять участие в этой прекрасной акции и укрепить свой банкролл! Условия очень простые – играйте за микролимитными буст-столами и зарабатывайте по 10 гривен за 500 рейковых раздач! Неплохой курс обмена, не так ли?

Любимые турниры остаются с нами и, как всегда, ждут своих чемпионов! Ежедневные ивенты PokerMatch Daily Grand будут дополнены субботними Saturday Workout, где каждый покерист сможет показать свою спортивную форму. Гарантии в турнирах – 200 000 гривен!

Кроме того, покеристы не останутся без привычных акций, которые с приходом летней жары стали еще более привлекательными! "Легкие деньги" с ежедневным призовым фондом 75 000 гривен "Турниромания" для выносливых турнирных игроков, "Дневник регуляра" и "Дневник микрорегуляра" и, конечно же, денежный водопад Cash Drop – все это поможет понять, почему мы так любим покер!

Итак, пристегните ремни и занимайте места за покерными столами – лето с PokerMatch началось! Успехов!

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