Горячий апрель на PokerMatch: где заработать деньги онлайн

Апрель – замечательное время для покера, поэтому PokerMatch приготовил для игроков множество новых акций на любой вкус и размер кошелька. За что можно получить дополнительные призовые – читайте в нашем обзоре.

Дневники регуляра и микрорегуляра

Одной из ключевых акций, которая состоится по новым правилам, станет "Дневник регуляра". Он стартует 29 марта и продлится до 26 апреля, а для того чтобы получить билет в еженедельный фриролл с гарантированным призовым фондом 100 тысяч гривен, нужно выполнить простые задания за столами любых лимитов и дисциплин.

Начинающих игроков ежедневно ждут 5 тысяч гривен в специальном фриролле [5K] Micro Regulars Diary. Условия очень простые – выполнив как минимум одно из двух заданий игрок получает билет на фриролл, причем каждое задание можно выполнить дважды, получив таким образом до четырех билетов в одни руки!

Легкие деньги

Также PokerMatch ежедневно будет разыгрывать 15 тысяч "легких" гривен! Соревнования за буст-столами Безлимитного Холдема и Омахи будут проходить в двух лигах – Лига Juniors и Лига Gentlemen, в зависимости от лимитов. "Юниоры" будут бороться за 5 тысяч гривен, а "Джентльмены" – за 10 тысяч гривен.

Heroes of Windfall

В быстрых Windfall-турнирах тоже будет горячо. С 1 по 15 апреля самые активные и успешные игроки будут бороться за 20 тысяч гривен ежедневно! Все, что нужно, – это играть турниры с бай-ином от 50 гривен с множителем от ×10. 200 набранных очков гарантируют приз!

В течение месяца игроки PokerMatch смогут получить до 15% дополнительных выплат в акции "Безумный рейкбек 2.0". Кроме того, в апреле будут продолжены популярные акции "Короли ночи", где каждую ночь рум будет дарить 10 тысяч гривен за самые крутые комбинации, и "Cash Drop", где большие призовые могут выпасть вам в любой момент!

С детальными условиями акций можно познакомиться на официальном сайте PokerMatch. Успехов!

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