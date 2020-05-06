ГТО в покере. Мифы и реальность

Стратегия ГТО — одна из самых больших загадок в мире современного покера. Каждый игрок слышал о ней, но никто так и не смог изучить эту стратегию в полном объёме. Некоторые считают её панацеей для покериста, другие говорят, что ГТО вредно само по себе и не несёт никакой пользы для реальной игры. Разбираемся вместе.

Что такое ГТО?

ГТО (Game Theoretical Optimum) – оптимальная математическая теория игр, на основе которой Джон Нэш разработал собственную концепцию, названную "равновесием Нэша". Эта модель предполагает такую стратегию игры, в которой каждое действие сбалансировано и позволяет не проиграть любому оппоненту, какой бы тактики тот ни придерживался.

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Выгодно? Конечно, ведь никто не хочет проигрывать! Но не всё так просто. Изначально концепция ГТО не предполагает победы над оппонентом, равновесная теория всего лишь позволяет играть в ноль при любых условиях.

ГТО в покере

Большая популярность покера и развитие технологий привели к тому, что игроки на заоблачных лимитах были вынуждены искать малейшую возможность для увеличения своего перевеса над сильными соперниками.

Взяв на вооружение теорию Нэша, они создали сбалансированные диапазоны, позволяющие отвечать на любое действие максимально непредсказуемо и ставить соперников в неудобное положение. Теоретически, не имея возможности читать оппонента, противники будут пытаться перестроить собственную стратегию и отклоняться от идеальных решений, совершая большое количество ошибок. В этом случае ГТО начнёт приносить прибыль.



ГТО в покере. Фото: upswingpoker

И действительно, многие профессионалы высокого класса сумели существенно улучшить собственные навыки, работая со специальными компьютерными ГТО-программами.

Стратегия эксплойта

Эксплуатирующая стратегия основана на поиске "дыр" в действиях противника и использовании их в собственных целях. В качестве примера можно привести классическую ошибку, связанную с большим количеством пасов на продолженную ставку. В этом случае невероятно выгодным решением будет контбет с любыми картами, так как это всё равно принесёт прибыль.

Эксплойт всё ещё остаётся самой выгодной стратегией для микролимитов, а также вполне рабочей для игроков по средним и высоким ставкам, так как большинство покеристов совершают великое множество ошибок на всех улицах.

ГТО или эксплойт?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что покер – это прежде всего игра между людьми, а не между машинами. Компьютер не устаёт, не ошибается и не тильтует, тогда как живые игроки вынуждены сражаться с собственными эмоциями и усталостью, что негативно сказывается на качестве решений.

Для успешной игры по равновесной стратегии крайне необходимо полное понимание спектров соперника, что практически нереально, ведь многие покеристы могут принимать неожиданные и даже убыточные решения в тильте. Кроме того, несовершенство человеческой памяти никогда не позволит запомнить все диапазоны и ветви решений, поэтому даже сильнейшие профессионалы вынуждены сильно упрощать все концепции, в лучшем случае сводя игру в ноль.

При этом эксплуатирующая стратегия запоминается проще и приносит стабильную прибыль, особенно в игре со слабыми игроками.



ГТО в покере. Фото: poker-room-casino

Что в итоге

При всей неоднозначности ГТО её изучение всё же имеет смысл для игроков, которые желают перейти в "высшую лигу". Поиск оптимальных решений с помощью компьютера позволяет улучшить эксплойт отклонений в стратегии соперника, а также даёт необходимую теоретическую базу для сражений с самыми сильными оппонентами.

На данный момент мощностей самых современных компьютеров всё ещё не хватает для того, чтобы решить 6-макс Холдем, не говоря уже о более сложных вариантах игры, таких как Омаха. Дело осложняется тем, что тысячи покеристов часто отклоняются от оптимальной стратегии, а рекреационные игроки и вовсе "играют сердцем".

В таких условиях концепция ГТО ещё долго будет уделом немногочисленных энтузиастов, которые находятся на острие покерной науки, а большей части игроков стоит изучать только самые общие понятия теории равновесия.