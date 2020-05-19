Губернатор Калифорнии конфликтует с индейцами ... все из-за покера

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом попросил лидеров индейских племен не открывать казино на своих землях в резервациях. Доход от игорных заведений важен для бюджета тех краев.

Гэвин Ньюсом считает, что открывать двери казино рано. Хотя в разных точках планеты уже работают игровые заведения. Первыми из карантина начали выходить в Макао. Затем в Южной Корее и Европе. И даже в США уже играют в живой покер.

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Конечно, племенные казино в индейских владениях также начали выходить из спячки. Ведь гемблинг-индустрия очень важна для региона. В Калифорнии уже открылось одно казино. Еще три откроют свои двери на этой неделе.

Губернатор Калифорнии в открытом письме попросил лидеров индейских племен отложить открытие игровых заведений. Но запретить это он не имеет права. Письмо носит рекомендательный характер. Поэтому, скорее всего, казино все же откроют.

Напомним, игорные заведения во время карантина функционируют по специальным правилам.