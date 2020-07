За полвека в рамках Мировой серии покера разыграли множество невероятных, казалось бы, раздач, которые вполне могли бы стать основой для киносценариев. Выделить из них самые интересные – непростая задача, но мы все же выбрали для вас тройку знаковых раздач WSOP.

БЛЕФ ТЫСЯЧИЛЕТИЯ

Эта рука, поистине, могла изменить ход покерной истории. Дело было в том легендарном WSOP Main Event 2003, который выиграл Крис Манимейкер и спровоцировал покерный бум. Так вот в хедз-апе легендарного турнира соперником Манимейкера был опытный профессионал Сэмми Фарха.

В одной из рук Крис решился на очень смелый блеф на ривере с К-хай в руке. У Сэмми была топ-пара девяток, и все же после длительных раздумий он поверил, что у соперника лучшая рука. Если бы Фарха сделал тот колл, то у Манимейкера остался бы совсем небольшой стек, и он вряд ли смог победить. И тогда, как знать, приобрел бы покер такую популярность, как сделал это благодаря невероятному триумфу никому неизвестного бухгалтера. Не удивительно, что тот розыгрыш окрестили "Блефом тысячелетия" (на видео с отметки 17:30).

АА vs KK vs KK

Main Event WSOP 2018. В игре осталось 10 игроков, среди которых, к слову, наш Артем Металиди, который собственными глазами увидел одну из самых невероятных раздач Мировой серии. Николас Менион получил на руки АА, а француз Лабат и китаец Зу оба увидели у себя КК. В конце концов, это надо увидеть самому, да и реакция комментаторов – бесценна:

АА > AA

Вылетать из любого турнира неприятно. Вылетать из турнира за 1 миллион долларов – оооочень неприятно. Вылетать из такого турнира с тузами – это уже жестоко. Но с Коннором Дринаном во время 2014 WSOP Big One for One Drop фортуна повела себя еще хуже: