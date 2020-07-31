Соревнования с самым успешным покеристом Украины вышли на новый уровень! Теперь всем игрокам доступен специальный лидерборд с призовым фондом 50 000 гривен!

На PokerMatch снова настало время для игры со звездой покера! Амбассадор Евгений Качалов будет ждать соперников в субботу, 1 августа, за столами Безлимитного Холдема и Омахи Challenge with Katchalov (Deep Stack) на лимитах 25/50 гривен, анте 10 грн.

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Его покерная сессия пройдет с 19:00 до 22:00 по Киеву, но Challenge with Katchalov не ограничится этим временем, ведь для поклонников длительного экшена будет доступен специальный лидерборд с призовым фондом 50 000 гривен.

Чтобы претендовать на часть от призового фонда, вам нужно будет играть за столами Challenge with Katchalov и набирать очки за каждую рейковую раздачу. Если наберете 100 или больше очков – приз гарантирован!

Специальные столы откроются 1 августа в 00:00 по киевскому времени, а общий зачетный период лидерборда продлится ровно 24 часа – с 00:00 до 23:59.

Целые сутки яркого покера ждут игроков, поэтому регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте до 2 500 гривен на счет и выигрывайте свой приз!

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