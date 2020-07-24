Ближайшая суббота снова предоставит возможность блеснуть мастерством в игре со звездой покера! Занимайте места за столами с Евгением Качаловым и получайте дополнительные награды за каждый флеш.

Любите собирать красивые комбинации и получать награды? Никаких проблем! В субботу, 25 июля, садитесь за кэш-столы с Евгением Качаловым и превращайте мечту в реальность!

Амбассадор PokerMatch будет ждать вас с 13:00 до 16:00 по киевскому времени, а найти его можно будет за специальными буст-столами Безлимитного Холдема Flush fishing with Katchalov на лимитах 2,5/5 гривен и 10/20 гривен.

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На этот раз в игре со звездой покера предусмотрены специальные подарки для каждого, кто собрал флеш! Ваши одномастные комбинации будут мгновенно оплачены, и сумма вознаграждения составит 25 гривен на лимите 2,5/5 и 100 гривен на 10/20. Неплохо, согласитесь!

Обратите внимание! В комбинации должны участвовать обе карманные карты, и доходить до шоудауна совсем не обязательно. Приз мгновенно попадет на ваш покерный счет сразу после завершения раздачи!

К тому же, челлендж требует самостоятельной активации! Выбирайте Flush fishing with Katchalov в разделе "Акции" и нажмите кнопку "Принять участие". Только после этого ваши руки пойдут в зачет.

Собирайте флеши и побеждайте в битве со звездой покера! Не желаете ждать? Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте мгновенно до 2500 гривен на счет и выигрывайте свой приз!

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