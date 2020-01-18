Игра на миллион: где получить большие призовые в покерных онлайн-турнирах

В турнирной сетке популярного украинского покер-рума PokerMatch появились новые соревнования по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру с повышенными гарантиями — до 1 000 000 гривен!

Ежедневно на PokerMatch происходят интересные турниры с разных видов игры и с разнообразными форматами, где каждый может показать свое покерное мастерство и выиграть немалые призовые.

Турнир PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен

Дважды в месяц в субботу в программе рума вы найдете самый большой для украинского онлайна турнир PokerMatch Million с гарантированным призовым фондом 1 000 000 гривен. Важный момент – турнир проходит без ребаев и аддонов. Следовательно его участникам нужно играть максимально сконцентрировано на протяжении всей дистанции. А самых успешных спортсменов в конце пути ждет замечательная награда — шестизначная сумма призовых на счет!

Первым победителем турнира-миллионника в новом году стал Степан Соляник из Тернополя, который получил более 156 000 гривен призовых. Ближайшие турниры PokerMatch Million состоятся 25 января и 8 февраля. Старт турниров в 20:00 по киевскому времени.

Турнир Saturday Main с гарантией 300 000 гривен

Также два раза в неделю в субботу вечером все желающие смогут побороться за 300 000 гривен призового фонда в турнире по Безлимитному Холдему Saturday Main. Этот турнир также происходит без докупок. Впрочем, у покеристов будет 4 возможности войти в турнир. Ближайшие турниры Saturday Main состоятся 18 января и 1 февраля. Старт турниров в 20:00

Турнир Sunday PKO Champions с гарантией 150 000 гривен

Для игроков, которым нравится нокаут-турниры, каждое воскресенье на PokerMatch будет где проверить собственные силы. Турнир по Безлимитному Холдему Sunday PKO Champions с бай-ином 550 гривен и гарантированным призовым фондом в 150 000 гривен будет происходить в формате прогрессивного нокаута. Минимальный приз за выбивание соперника – 125 гривен. Ближайшие турниры Sunday PKO Champions состоятся 19 и 26 января. Старт турнира в 20:00

Также ежедневно, с понедельника до пятницы, в 20:00 проходит турнир по Безлимитному Холдему Evening Main с бай-ином 220 гривен и гарантией 150 000 гривен. А в выходные мастера Китайского покера и Омахи смогут побороться в турнирах OFC Grand и Omaha Grand гарантированные 50 000 и 100 000 гривен соответственно.

Регистрируйтесь на PokerMatch и побеждайте!

Полное расписание турниров с большими гарантиями можно увидеть на сайте PokerMatch.