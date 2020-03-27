Игра на раздевание и 115 часов за столом: покер в Книге рекордов Гиннеса

Покер – одно из самых популярных занятий современности. Для кого-то он является образом просто хорошо провести время, для других – регулярное хобби, а для кого-то – профессия. Впрочем, есть те, кто идет еще дальше. Люди, которые благодаря любимому делу хотят вписать свое имя в историю. Перед вами пятерка рекордов из Книги Гиннеса, связанных с покером.

Самая длинная непрерывная сессия в живой покер

Этот рекорд принадлежит известному специалисту Филу Лаку. В 2010 году в казино Bellagio он непрерывно провел за кэш-столами с блайндами 10/20 долларов 115 часов. Предыдущий рекорд был на отметке менее 75 часов и сначала Лак планировал сыграть 80 часов, однако вошел во вкус. За подвигом Фила онлайн наблюдали 117 тысяч зрителей и десятки людей непосредственно в зале. В итоге Фил Лак не только установил рекорд, но и закончил сессию с хорошим плюсом в 6766 долларов.



Фил Лак (слева)

Самый длинный непрерывный покерный турнир

48 часов 55 минут и 58,5 секунды. Именно столько длился самый длинный непрерывный покерный турнир в истории. Manila Iron Man Poker Challenge состоялся на Филиппинах в 2013 году. Победителем изнурительного марафона стал американец Дэймон Шуленбергер, который заработал за это 18 240 долларов.



Дэймон Шуленбергер

Самый молодой чемпион Main Event WSOP

Имеет свою страницу в Книге рекордов Гиннеса и Джо Када. Этот парень стал самым молодым в истории победителем Главного Турнира Мировой серии покера. Он завоевал браслет в 2010 году, когда самому Джо был 21 год и 357 дней. Побить достижение будет непросто, ведь к участию в WSOP допускают только тех, кому исполнилось 21. Призовыми Джо Када заработал тогда 8 547 042 долларов.



Джо Када

Самое большое количество Sit & Go-столов, сыгранных в онлайне за 1 час

Это достижение принадлежит популярному французскому специалисту Бертрану "Elky" Гроспелье. 28 апреля 2009 года в течение часа он умудрился сыграть за 62 SnG столами. Для того, чтобы рекорд зафиксировали, Elky должен был закончить сессию в плюсе и ему это удалось. Пусть его профит и составил скромные 23,60 долларов.



Бертрану "Elky" Гроспелье

Наибольшее количество рук, сыгранных в онлайне за 8 часов

Этот рекорд установил и до сих пор удерживает Рэнди "nanonoko" Лью. 4 мая 2012 года в Канаде за 8 часов он сыграл впечатляющие 14 548 рук в кэш. Рэнди одновременно играл за 25-40 столами. Как и в предыдущем случае, ему нужно было закончить сессию в плюс. В какой-то момент Лью проиграл 1 200 долларов, но сумел отыграться и остановился на отметке +20 долларов.



Рэнди "nanonoko" Лью

БОНУС: Самый большой турнир по стрип-покеру

1 апреля 2006 года о намерении провести такой турнир объявила ирландская компания Paddy Power. Это было только первоапрельской шуткой. Впрочем, на идею откликнулись столько желающих, что соревнования решили действительно провести. World Strip Poker Championship состоялся в 2006 году в Лондоне и собрал 196 участников. Каждый из них получил одинаковый набор одежды, от которого приходилось избавляться в процессе. Победителем рекордного турнира стал 32-летний писатель Джон Янг, получивший 10 тысяч фунтов призовых.



World Strip Poker Championship / Фото: GettyImages



Джон Янг / Фото: GettyImages