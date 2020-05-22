Игрока в американский футбол обыграли в покер... пришлось вызывать полицию

Представитель клуба Национальной футбольной лиги США "Вашингтон Редскинс" Коди Латимер угрожал "всех поубивать".

27-летний спортсмен оказался за решеткой. Его обвиняют в нарушении сразу нескольких американских законов.

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Довольно громкий скандал разгорелся на пустом месте. Коди вместе с друзьями играли в покер. Довольно привычный для США способ весело провести вечер.

Заокеанские СМИ сообщают, что спор возник из-за покера. Вероятно, Латимер не смог сдержать эмоций после досадного поражения. Спортсмен поссорился, а впоследствии даже подрался с кем-то из своих друзей.

Хозяин дома, где все это происходило, выгнал драчунов из дома. Но через полчаса Коди вернулся с оружием в руках и угрожал "всех поубивать". Он даже произвел два выстрела, от которых, к счастью, никто не пострадал. Латимера задержала полиция. Его оштрафовали на 25 тысяч долларов.

Адвокаты спортсмена назвали эту историю большой провокацией. И призвали не делать выводов, пока не обнародуют все детали дела.