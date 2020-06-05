Крис "Jesus" Фергюсон оставил жирный след в покерной истории, но речь не только о многочисленных победах и авторитете. Американец находился в эпицентре самого громкого покерного скандала, который окрестили "Черной пятницей".

Одному из патриархов игры пришлось почти на 6 лет исчезнуть с покерных радаров. Криса Фергюсона искренне ненавидели и не чурались просто в глаза говорить всякие гадости, ведь именно он основал один из первых покер-румов Full Tilt Poker, который 15-го апреля 2011 года "оставил с носом" десятки тысяч игроков. Счета рума заморозили из-за мошеннических схем, включая деньги клиентов. Реакция покерного сообщества была прогнозируемой и "Черную пятницу" Крису Фергюсону не простили до сих пор.

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Несмотря на солидную паузу в "живой" игре, американец успел накопить за овальными столами немалый банкролл. Крис Фергюсон замыкает топ-100 самых богатых покеристов в истории с призовыми в почти 9,5 миллионов долларов. В коллекции 57-летнего покериста 5 браслетов Всемирной серии покера, в частности, и самый главный трофей в офлайн-игре. В 2000 году Фергюсон покорил Main Event WSOP и положил в карман рекордные на то время призовые 1,5 миллиона долларов. Сейчас Крис продолжает активно играть в покер и демонстрирует довольно неплохие результаты.



Крис Фергюсон. Фото: wsop.com

За покерным столом опытного игрока трудно с кем-то спутать. Харизматичный американец не расстается с роскошной ковбойской шляпой, которая, по его словам, приносит удачу. И даже без этого аксессуара Фергюсон остается неординарным. Покериста невозможно представить без великолепной шевелюры и ухоженной бородки. Собственно, благодаря такому образу, Крис и получил свое прозвище – "Иисус". Впрочем, парадокс – сам американец является атеистом.



Крис Фергюсон. Фото: Poker Central

Кроме главного занятия – покера, Крис Фергюсон обожает танцевать свинг и ведет собственный кружок танцев в университете. В вузе его знают не только как танцора, до старта покерной карьеры Фергюсон 13 лет занимался преподавательской деятельностью. Следовательно, его оппоненты за овальными столами имеют дело с математиком и доктором компьютерных наук.