Imagine Dragons и Charity Series of Poker проведут благотворительный покерный турнир

Одна из самых популярных музыкальных групп современности Imagine Dragons и организация Tyler Robinson Foundation, которая занимается благотворительностью, проведут турнир Slay Cancer with Poker (Преодолей рак с покером).

Мероприятие состоится 18 января в Лас-Вегасе. Поспособствует организации и Charity Series of Poker (CSOP). Двое участников Imagine Dragons Бен Макки (бас-гитарист) и Уэйн Сермон (гитарист) лично сыграют на турнире.

Бай-ин для участия в турнире будет 300 долларов с возможностью ребаев и адона за 100 долларов. Игроки, которые сделают больше всего ребаев и чип-лидер на момент завершения поздней регистрации получат по 1 000 долларов, как бонус. Кроме того в турнире будет баунти.

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Победитель соревнований получит билет на Main Event WSOP-2020, стоимостью 10 000 долларов. Все же собранные за бай-ины, ребаи и адоны деньги пойдут на борьбу с детским раком.