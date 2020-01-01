История покера

Сегодня в покер играют практически во всех уголках планеты, а число поклонников игры превышает 100 миллионов. А еще у самой популярной в мире игры с картами богатая и древняя история.

Дискуссии относительно того, кто именно и когда придумал покер, ведутся и по сей день. По одной версии корни покера стоит искать в древнем Китае или даже Персии. Другая гипотеза – игру придумали в Европе – в Испании, Франции и Италии. Впрочем, учитывая вероятное происхождение слова покер, – с немецкого pochen (стучать), не лишней в этом списке будет и Германия. Так или иначе, первые письменные упоминания о покере датированы 16 веком. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в покер играют уже больше 500 лет.

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В 19 веке европейцы познакомили с игрой американцев, и в США покер приобрел наибольшую популярность. Сегодня в покер там играют около 60 миллионов человек. Именно в США, в Лас-Вегасе, проходит неофициальный чемпионат мира по покеру WSOP. А львиная доля покеристов-профессионалов имеют американский паспорт.



Всемирная серия покера. Источник: Poker Central

В конце концов, в США покер не просто профессия, а настоящий культ. Именно оттуда происходит традиция собираться за покерным столом с друзьями или даже семьями.