Иванна Соя: "Кажется, я нашла для себя идеальный рум"
"Мисс PokerMatch-2020" Иванна "ivannessaa" рассказала о самых сложных и интересных моментах во время конкурса, о подругах-соперницах и о своей главной покерной мечте.
- Иванка, поздравляю с победой! Видел, что ты уже примеряла диадему. Не жмёт?
- Нет-нет, идеально подошла. Как для меня создана (улыбается). Я сейчас с ней практически не расстаюсь. Снимаю, только когда иду спать. Очень красивая!
- Давай вернёмся на пару месяцев назад. Сразу решилась принять участие в конкурсе?
- Да, отправила заявку в первый же день. Знаешь, у меня так бывает, что если что-то не получается с первого раза, то обязательно получится со второго. В прошлом году я была очень близко к тому, чтобы отобраться в сборную Украины (Иванна заняла третье место в отборе PokerMatch - Авт.), и вот теперь была какая-то уверенность, что смогу хорошо выступить в конкурсе.
Иванна "ivannessaa" Соя. Фото: из архива покеристки
- Какая часть испытаний тебе показалась сложнее: покерная или творческая?
- Наверное, творческая. С покером всё понятно было. Быстренько выполнила все миссии, потом постаралась внимательно и без ошибок отыграть фриролл. А с визиткой и стримом было непросто. Даже плохо спала, думала, как лучше сделать ролик, а после достойно выступить в прямом эфире.
- Ещё и первой стримить пришлось.
- Да, вначале я даже немного расстроилась, что такой жребий выпал. Но потом подумала, что это даже к лучшему. Отстрелялась, и можно было спокойно сконцентрироваться на серии "Летний PONT". Ну и хочу сказать большое спасибо моему партнёру по стриму Владу "betman95". Он меня поддерживал и до эфира, и во время стрима, сглаживал какие-то шероховатости и добавлял мне уверенности.
- Следила за эфирами других участниц?
- Да, посмотрела всех девчонок. И все они очень здорово себя проявили. Думаю, что каждая из них достойна была выиграть, но победительница все-таки должна быть одна.
- С кем-то из претенденток общалась во время конкурса?
- Очень сдружились с Иванкой Дацко. До этого я часто пересекалась с ней за столами, а сейчас уже познакомились поближе. Считаю её очень сильным регуляром и, честно говоря, была уверена, что именно она будет моей главной соперницей. Но при этом мы отлично общались.
- Кстати, о серии. Ты просто "разорвала" поляну и выиграла медаль в турнире по Холдему!
- Хорошо складывалось. И теперь у меня уже есть две медальки PokerMatch! (улыбается).
Иванна "ivannessaa" Соя. Фото: из архива покеристки
- Как сама думаешь, за счёт чего пошли такие результаты?
- Последнее время играю только на PokerMatch и, кажется, нашла для себя идеальный рум. Во время игры стараюсь не отвлекаться на какие-то сериалы и прочие вещи. Даже если играю один стол - максимально концентрируюсь на игре. Ну и намного меньше тильтую. Если чувствую, что завелась, могу сделать паузу. Просто отвлечься и ещё раз подумать, для чего я всё это делаю. Вдох-выдох - и продолжаешь играть.
- За живыми сериями не скучаешь?
- Очень! Раньше я ездила на серии и почти никого не знала, а сейчас уже есть куча знакомых, с которыми встретилась на PokerMatch. Хочется поиграть и пообщаться с ними вживую.
- Помнишь, кто первым поздравил тебя с победой в конкурсе?
- Когда вышла в топ-7, первым был Стёпа Соляник, а когда стала мисс, наверное, Влад Sidkaaaa. А ещё спала, телефон был на беззвучном режиме, а потом вижу - Влад запостил сториз с поздравлением. Ну а дальше началось! Мама, друзья, подруги. Все говорили очень приятные слова, что верили в меня и что я действительно достойна стать Мисс! До сих пор принимаю поздравления.
Иванна "ivannessaa" Соя. Фото: PokerMatch
Хочу сказать всем огромное спасибо и отдельно поблагодарить дружную семью PokerMatch. Ребята придумывают отличные акции и конкурсы, которые помогают игрокам развиваться и раскрываться с разных сторон. А ещё хочу отметить, насколько слаженно работает вся команда - помогали решать какие-то технические проблемы, постоянно были на связи, поддерживали всех девчонок.
- Ну теперь, я так понимаю, твоя цель стать покерной "Мисс мира"?
- (улыбается) Было бы здорово. На самом деле у меня есть большая покерная мечта - выиграть браслет Мировой серии WSOP и успешно выступить на какой-нибудь крупной европейской серии. Я очень люблю путешествовать и играть в покер. Буду продолжать работать над игрой и копить банкролл, чтобы мечта стала реальностью. Уверена, что если чего-то очень хочешь и делаешь максимум для этого, желание обязательно сбудется!
Интервью подготовил Евгений Смертенко