"Мисс PokerMatch-2020" Иванна "ivannessaa" рассказала о самых сложных и интересных моментах во время конкурса, о подругах-соперницах и о своей главной покерной мечте.

- Иванка, поздравляю с победой! Видел, что ты уже примеряла диадему. Не жмёт?

- Нет-нет, идеально подошла. Как для меня создана (улыбается). Я сейчас с ней практически не расстаюсь. Снимаю, только когда иду спать. Очень красивая!

- Давай вернёмся на пару месяцев назад. Сразу решилась принять участие в конкурсе?

- Да, отправила заявку в первый же день. Знаешь, у меня так бывает, что если что-то не получается с первого раза, то обязательно получится со второго. В прошлом году я была очень близко к тому, чтобы отобраться в сборную Украины (Иванна заняла третье место в отборе PokerMatch - Авт.), и вот теперь была какая-то уверенность, что смогу хорошо выступить в конкурсе.



Иванна "ivannessaa" Соя. Фото: из архива покеристки

- Какая часть испытаний тебе показалась сложнее: покерная или творческая?

- Наверное, творческая. С покером всё понятно было. Быстренько выполнила все миссии, потом постаралась внимательно и без ошибок отыграть фриролл. А с визиткой и стримом было непросто. Даже плохо спала, думала, как лучше сделать ролик, а после достойно выступить в прямом эфире.

- Ещё и первой стримить пришлось.

- Да, вначале я даже немного расстроилась, что такой жребий выпал. Но потом подумала, что это даже к лучшему. Отстрелялась, и можно было спокойно сконцентрироваться на серии "Летний PONT". Ну и хочу сказать большое спасибо моему партнёру по стриму Владу "betman95". Он меня поддерживал и до эфира, и во время стрима, сглаживал какие-то шероховатости и добавлял мне уверенности.

- Следила за эфирами других участниц?

- Да, посмотрела всех девчонок. И все они очень здорово себя проявили. Думаю, что каждая из них достойна была выиграть, но победительница все-таки должна быть одна.

- С кем-то из претенденток общалась во время конкурса?

- Очень сдружились с Иванкой Дацко. До этого я часто пересекалась с ней за столами, а сейчас уже познакомились поближе. Считаю её очень сильным регуляром и, честно говоря, была уверена, что именно она будет моей главной соперницей. Но при этом мы отлично общались.

- Кстати, о серии. Ты просто "разорвала" поляну и выиграла медаль в турнире по Холдему!

- Хорошо складывалось. И теперь у меня уже есть две медальки PokerMatch! (улыбается).



Иванна "ivannessaa" Соя. Фото: из архива покеристки

- Как сама думаешь, за счёт чего пошли такие результаты? - Последнее время играю только на PokerMatch и, кажется, нашла для себя идеальный рум. Во время игры стараюсь не отвлекаться на какие-то сериалы и прочие вещи. Даже если играю один стол - максимально концентрируюсь на игре. Ну и намного меньше тильтую. Если чувствую, что завелась, могу сделать паузу. Просто отвлечься и ещё раз подумать, для чего я всё это делаю. Вдох-выдох - и продолжаешь играть. - За живыми сериями не скучаешь? - Очень! Раньше я ездила на серии и почти никого не знала, а сейчас уже есть куча знакомых, с которыми встретилась на PokerMatch. Хочется поиграть и пообщаться с ними вживую. - Помнишь, кто первым поздравил тебя с победой в конкурсе? - Когда вышла в топ-7, первым был Стёпа Соляник, а когда стала мисс, наверное, Влад Sidkaaaa. А ещё спала, телефон был на беззвучном режиме, а потом вижу - Влад запостил сториз с поздравлением. Ну а дальше началось! Мама, друзья, подруги. Все говорили очень приятные слова, что верили в меня и что я действительно достойна стать Мисс! До сих пор принимаю поздравления.



Иванна "ivannessaa" Соя. Фото: PokerMatch