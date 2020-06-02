Не так давно мы рассказывали вам о громком скандале, который разгорелся в мире покера. Популярного и очень успешного игрока Дэна Кейтса обвинили в мошенничестве.

Частью этой истории стал и еще один профессионал – Джейсон Кун. Впрочем, в отличие от коллеги, он предстал в хорошем свете.

Билл Перкинс, который был жертвой этого мошенничества, заявил, что Кун – единственный, кто повел себя достойно в этой неприятной ситуации. Деталей Перкинс не раскрывал, впрочем и без того Джейсон Кун давно заработал себе репутацию настоящего профессионала и "хорошего парня". Это не мешает, а может наоборот, помогает Джейсону быть одним из самых успешных покеристов современности.



Джейсон Кун / фото: cardplayer

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Сейчас он занимает девятое место в истории по размеру полученных призовых в живых турнирах, ведь Джейсон уже выиграл более 30 миллионов долларов за карьеру. Самый крупный его выигрыш пришелся на 2018 год. Тогда Кун победил в турнире с короткой колодой на серии Triton Poker, за что получил более 3,5 миллионов долларов призовых, обыграв среди прочих Фила Айви.

К слову, на протяжении той серии, где играли не только турниры, но и кэш, Джейсон Кун установил рекорд. Он выиграл крупнейший банк в истории телевизионных кэш-игр – 2 090 000 долларов. Как это произошло, можно увидеть вот здесь:

Даже такой успех вызвал у Джейсона лишь небольшую улыбку. Победы для него – привычное дело. Хотя так было далеко не всегда. Дело в том, что Кун родился в бедной семье, а его отца посадили в тюрьму за домашнее насилие. Сам Джейсон увлекся легкой атлетикой, впрочем из-за травмы должен был бросить это занятие. Но даже это его не сломало. Он продолжил учебу, подрабатывал официантом, и именно в это время попробовал себя в покере, который стал делом жизни. Американец признается, что именно покер дает ему возможность жить так, как он этого действительно хочет.