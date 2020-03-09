Из-за коронавируса в Барселоне, Черногории и на Кипре отменяют покерные турниры

Эпидемия вируса COVID-19 продолжает вносить коррективы в казалось бы довольно стабильный календарь покерных соревнований.

На карте мира все больше точек, где переносят, а то и отменяют турниры. Второй этап Евроазиатского покерного тура, который должна была принять Черногория в начале июня, отменили. Отметим, что на сейчас в Черногории не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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Уже в конце марта в Барселоне стартует популярный этап World Poker Tour. Этот фестиваль не отменили. Но угроза коронавируса "убила" гарантии всех турниров. Ведь организаторы не могут спрогнозировать хотя бы примерное количество участников.



Барселона. Фото: Elperiodico

В мае на Кипре должно было состояться историческое событие. Первая в истории серия Millions. Но ее решили перенести. Организаторы сообщают, что вероятно серия состоится в сентябре. Но точные даты объявить не решаются.

Напомним, из-коронавируса некоторые покеристы уже даже делают ставки на то, что перенесут главное событие года WSOP 2020.