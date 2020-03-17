Из-за коронавируса в России перенесли большую покерную серию

Эпидемия COVID-19 продолжает атаковать интеллектуальную игру во всех уголках земного шара. Теперь из-за вируса перенесли турнир в Сочи.

Серия EPT Sochi должна была стартовать уже через три дня, 20 марта. Организаторы долго убеждали, что не планируют вносить изменения в календарь. Поэтому многие игроки уже паковали вещи в Сочи.

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И вот всего за три дня до старта организаторы объявили, что Серию переносят на октябрь этого года. Турниры будут проходить со второго по 11 октября.

Решение же перенести EPT Sochi организаторы приняли под давлением игроков, власти, а также прислушавшись к Всемирной организации здравоохранения.