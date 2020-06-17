Генри Оренштейну принадлежат около сотни патентов. Одно из изобретений успешного бизнесмена и покериста сыграло ключевую роль в популяризации игры. Именно по инициативе Оренштейна "живые" покерные турниры начали проводить под прицелом встроенных в столы камер.

Реализация простых, но гениальных идей помогла Генри Оренштейну в бизнесе. Польский еврей, который выжил во время Холокоста и эмигрировал в США, запустил фабрику по производству игрушек. Его бренд Toper Toys был одним из самых успешных на рынке.

Генри Оренштейн. Фото: Newsweek

Своеобразную покерную игрушку Генри Оренштейн придумал в середине 90-х. Бизнесмен предложил оснастить покерные столы стеклянными панелями с вмонтированными камерами, чтобы видеть стартовые руки игроков. Покерное сообщество, впрочем, восприняло изобретение Оренштейна со скептицизмом, и тогда его идея не воплотилась в жизнь.

Читайте также: Джейсон Мерсье – любящий отец с миллионами долларов в кармане

Правда уже через несколько лет Генри Оренштейн достиг желаемого. Специальные камеры, которые монтировали в борта столов, таки ввели в эксплуатацию в начале нулевых. Именно благодаря изобретению Оренштейна, болельщики могли в режиме лайв полноценно наблюдать за игрой.



Hole cam. Фото: pokernews

В частности, в 2003-м в Главном событии WSOP публика могла оценить, благодаря чему Крис Манимейкер выиграл в то время самый большой приз в истории покера. Следовательно без Генри Оренштейна, пожалуй, не было бы и "Эффекта Манимекейра".

Генри Оренштейн. Фото: wsop.com

В 2008 году Генри Оренштейна ввели в "Зал славы покера", впрочем, не только благодаря его изобретению. Американец активно и успешно играл в покер, даже в пожилом возрасте. В 73 года Генри Оренштейн пополнил ряды чемпионов Мировой серии покера, одержав триумф в турнире по 7-карточногому стаду. Любимая игра не давала покоя упорному дедушке до 2014 года, когда ему уже стукнуло 92.