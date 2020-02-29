Известные покеристы сделали ставки на коронавирус

Известные профессиональные покеристы публично спрогнозировали, что в этом году организаторы отменят World Series of Poker.

Игрок по высоким лимитам Даг Полк на своей странице в социальной сети написал, что дает 20:1, что все турниры WSOP этого года отменят из-за угрозы коронавируса.

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Печальные прогнозы звездного американца поддержали и другие покеристы. Например, Майк Макдональд и Дэн О'Брайен.

Еще дальше пошла британская покеристка Лив Бори. Она прогнозирует, что в июне эпидемия коронавируса как раз наберет ходу, выйдет на пик. Правда, Лив не столь уверена в том, что WSOP отменят. Она ставит на такую ​​вероятность лишь 10-30%.



Коронавирус. The Slovenia Times

Напомним, из-за эпидемии коронавируса перенесли начало Triton Poker Series. Правда, вице-президент World Series of Poker Сет Полански уверял, что 51-я в истории Серия начнется по плану – 26 мая.