Известный покерист бросил вызов коронавирусу. Не бесплатно

Регуляр Мет Гланц готов заразиться коронавирусом за кругленькую сумму. Американец рискнет собственным здоровьем за 250 тысяч долларов.

На опасный эксперимент покерист готов не только ради финансовой выгоды и хайпа. На собственном примере Гланц хочет доказать, что угроза коронавируса, который держит в страхе целую планету, является существенно преувеличенным. Поэтому американец в случае заражения будет ежедневно информировать о состоянии собственного здоровья, конечно, уже в условиях карантина.

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Заявление Мета Гланца вызвало немалый ажиотаж в покерной общественности. Большинство считает американца сумасшедшим, мол, он недооценивает риски. А некоторые, наоборот, готовы воспользоваться примером покериста и также не бесплатно.