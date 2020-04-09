Известный покерист попытается переплюнуть звезд NBA

Канадец Майк Макдональд, который за покерную карьеру выиграл более 13 миллионов долларов призовых, хочет похвастаться своими баскетбольными навыками. Покерист должен забросить 90 штрафных бросков в серии из 100 бросков, иначе проигрывает кругленькую сумму.

Для того, чтобы понять, насколько непростую задачу поставил перед собой Макдональд, достаточно обратиться к баскетбольной статистике. Лишь нескольким игрокам в истории сильнейшей лиги мира NBA удавалось за карьеру преодолеть показатель в 90% реализованных штрафных бросков. У главного снайпера современной лиги Стефа Карри, скажем, эта цифра достигает 90.56%.

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Впрочем канадский покерный профи готов рискнуть не только собственным авторитетом, но и деньгами. Каждый желающий может поставить против Макдональда с соответствующим коэффициентом и получить выигрыш, если Майк не справится с задачей до конца года.

Как тренируется к баскетбольному челленджу покерист, можно увидеть в видео:

This is a random sample of what’s happening, he started out shooting ~12/min at <50%, and is now doing ~9/min at >50%. He is fucking tired, out of shape quarantine life pic.twitter.com/KG1C7aQgNV — Aaron Jones (@aejonesleggo) April 3, 2020

Несмотря на пессимистичные прогнозы фолловеров и экспертов, Макдональд не теряет веры в положительный для себя итог пари. Ведь покерист имеет неограниченное количество попыток по 100 бросков, чтобы исполнить победную серию. А впереди более 8 месяцев тренировок и подходов.