Известный покерист потерял обоняние и вкус из-за коронавируса
Успешный британский покер-про Патрик Леонард шокировал своих фанатов и знакомых известием о том, что успел переболеть коронавирусом. При этом в очень непростой форме.
Об этом он рассказал в своем Твиттере:
Перевод: Не хотел постить это, чтобы не заставлять семью волноваться, однако последние две недели я был серьезно болен COVID-19 в очень не простой форме. К счастью, со мной уже все в порядке. Единственное что, ко мне все еще не вернулись обоняние и вкус. Есть какие-то мысли когда они вернутся, или как их вернуть?
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В то же время, болезнь и вызванные ею неудобства, как выяснилось, не мешали Леонарду заниматься любимым делом. В комментарии под постом Патрика, другой покер-про Доминик Ницше, признался, что восхищен тем, как все время болезни Леонарду удавалось играть во множестве дорогих онлайн-турниров.