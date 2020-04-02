Известный покерист потерял обоняние и вкус из-за коронавируса

Успешный британский покер-про Патрик Леонард шокировал своих фанатов и знакомых известием о том, что успел переболеть коронавирусом. При этом в очень непростой форме.

Об этом он рассказал в своем Твиттере:

I didn't really want to post about it so family didn't panic etc but have been really ill with a pretty bad case of Covid19 for last two weeks, but thankfully now I'm fine. One thing is I still have no taste or smell at all, any tips on how to get it back or when it will be back? — Patrick Leonard (@padsPokerSquad) April 1, 2020

Перевод: Не хотел постить это, чтобы не заставлять семью волноваться, однако последние две недели я был серьезно болен COVID-19 в очень не простой форме. К счастью, со мной уже все в порядке. Единственное что, ко мне все еще не вернулись обоняние и вкус. Есть какие-то мысли когда они вернутся, или как их вернуть?

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В то же время, болезнь и вызванные ею неудобства, как выяснилось, не мешали Леонарду заниматься любимым делом. В комментарии под постом Патрика, другой покер-про Доминик Ницше, признался, что восхищен тем, как все время болезни Леонарду удавалось играть во множестве дорогих онлайн-турниров.