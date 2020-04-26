"Я бы обманул даже свою бабушку, если бы она села со мной за стол" — яркие покерные цитаты

Покер — вид спорта интеллектуалов. К тому же, действительно успешными в этой игре могут быть только уверенные в себе личности. Поэтому вполне логично, что сочетание ума и уверенности выдало немало громких цитат.

Многие болельщики и профессиональные игроки считают, что ближайшим к лаконичному описанию сути покера является легендарный Дойл Брансон:

Покер — игра людей. Это самое важное, что стоит понять. Люди и стратегия, которую ты используешь против них. В покере нужно понимать людей больше, чем в любой другой игре

Не каждый звездный игрок хоть раз, но декларировал свою версию сути покера. У каждого уникальная мысль. Совпадают взгляды в одном — во время игры на поверхность выплывает истинная натура человека: его страхи, отвага и умение контролировать себя.

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А вот в чем мнение профессионалов совпадает не на все 100%, так это о роли удачи в покере. Почти все игроки убеждают, что главное — уровень мастерства, а не фарт. Тот же Дойл Брансон сказал:

Ох, "как мне везет"... Я слышу это уже столько лет!

Его поддержал Крис Фергюсон, триумфатор Главного события WSOP 2005-го года:

Один день в покере состоит из 10% навыков и 90% удачи. Но год в покере — 90% навыков и 10% фарта.

Другое мнение имеет разве что эпатажный Фил Хельмут:

Если бы в покере не было удачи, то я выигрывал бы каждую раздачу.

Как мы уже упоминали, в покере хватает ярких персон. Они за словом в карман не лезут. Обладатель трех браслетов WSOP Датч Бойд когда-то сказал:

Покер — это как секс: каждый думает, что он лучший, но большинство даже не понимают, что они делают.

Да и в фильмах есть немало интересных покерных цитат. Например, герой Мета Деймона в культовой картине "Шулеры" выдал:

Если ты не замечаешь неудачника, значит неудачник — ты.