Японец выиграл за неделю два титула на этапе Европейского покерного тура

Тсугунари Тома стал мульти-чемпионом в рамках EPT в Праге, где зарекомендовал себя как мастера игры на турнирах хайролеров. Японец получил трофей в однодневном турнире с бай-ином в 10 200 евро, а через 6 дней не было равных в ивенте за 10 300 евро.

В течение трех дней за трофей боролись 255 участников, а призовой фонд составил 2 473 500 евро. Будущий чемпион Тсугунари Тома был одним из аутсайдеров, когда в игре оставалось 16 игроков, но сумел несколько раз удвоиться.

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В конце концов, пройдя тернистый путь к хедз-апу, японец переиграл в решающей схватке шведа Симона Лофберга. Кроме трофея, второго за неделю, Тсугунари Тома пополнил свой банковский счет более чем на 523 000 евро. А это для азиата рекордные призовые в карьере.