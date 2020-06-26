Бывший полузащитник ряда французских и итальянских клубов, вице-чемпион мира 2006-го года Викаш Дорасо довольно успешно играл в покер.

В начале тысячелетия он был лидером клуба "Лион", выступал за "Милан" и ПСЖ. В составе сборной Франции дошел до финала чемпионата мира 2006-го года. Викаша называли "новым Зиданом" но даже несмотря на приличную коллекцию трофеев, на все 100% свой потенциал Дорасо не реализовал.

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Поэтому завершив одну спортивную карьеру, он начал новую — покерную. Здесь пригодились высокие математические способности француза, ведь у него даже есть высшее экономическое образование. Первый маленький выигрыш Викаш одержал еще даже официально не повесив бутсы на гвоздь. В 2007 году Дорасо заработал три тысячи долларов. Суммы призовых регулярно росли и это при том, что в основном француз играл только на родине.

Лучшими годами в покерной карьере Викаша были 2009-2010. Тогда он заработал около 400 тысяч долларов. Но еще через год Дорасо решил приостановить свои выступления. Потом возвращался за покерный стол лишь изредка и с переменным успехом.



Викаш Дорасо. Фото: Playmakerstats

Играя нечасто и почти не выезжая за пределы Франции, Викаш все же смог в живых турнирах суммарно заработать более полумиллиона долларов.