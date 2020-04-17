Экс-чемпион мира по боксу замахнулся на покерную вершину

Знаменитый британский боксер Дэвид Хэй, повесив перчатки на гвоздь, упорно осваивает новое ремесло. Бывший чемпион мира по версии WBA презентует документальный фильм, где описывает свой путь от покерного любителя до конкурентного игрока.

Лента с красноречивым названием "Давид против Голиафа" выйдет на экраны уже в ближайшие дни. Проведя свой последний бой в мае 2018 года, Дэвид Хэй переключился на интеллектуальную игру и уже даже выступил на нескольких "живых" покерных турнирах.

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Достижения британца пока более чем скромные – всего 3 315 долларов призовых. Впрочем, бывший боксер реально смотрит на вещи, сравнивая профессию покериста с путем боксера-профессионала. Мол, чтобы добиться успеха, нужно набить немало шишек, много работать и не опускать рук.

Со спортивным прошлым боксера перекликается и лента "Давид против Голиафа". Дэвид Хэй осваивает новую для себя игру в компании покерных тренеров, изучает специализированную литературу и не чурается долгих часов практики. Главный лейтмотив фильма – успеха в покере, при желании, может достичь каждый.