Экстремальный покер с быками — главное выжить: ВИДЕО

Обычно главных "хищников" в покере называют "акулами". Мол, они охотятся на маленьких слабых "рыбок". Но есть в этой игре случаи, когда самая большая угроза исходит от... быков. Тогда на кон ставят далеко не только деньги.

Под "самая большая угроза идет от быков" мы вовсе не имеем в виду хамоватых наглых соперников. Нет. Воспринимайте все буквально. Речь идет действительно о настоящих здоровенных быках. При этом еще и разъяренных.

Эта, так сказать, забава – обычное дело для нескольких регионов США. Как кому-то в голову пришла идея сыграть в покер среди родео – неизвестно. Но самое интересное, что находятся смельчаки, которые соглашаются на такие предложения.

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Конечно, компания огромного опасного быка немного меняет правила игры. Просто выиграть раздачу или даже выбить оппонента из игры – мало. Победителем объявляют того, кто "выжил". То есть, последним досидел за столом. Желательно, не очень поврежденным.

А травмы здесь, как вы, наверное, догадались, не редкость. Американская версия испанской корриды регулярно заканчивается тяжелыми повреждениями для участника. Тем более, здесь еще и поощряют смельчаков погладить разъяренное животное. Или лучше сорвать что-то из его амуниции. Чаще всего, таких наглецов затем выносят с арены.



Angola prison rodeo. Фото: Racked

Самым известным покерным родео США является коррида в тюрьме "Ангола". Это в штате Луизиана, вблизи Сан-Франциско. Там такие забавы организовывают еще с середины прошлого века. Интересно, что со временем "Angola prison rodeo" эволюционировало от локальных развлечений для заключенных до вполне прибыльного бизнеса. Руководство заведения построило трибуны. Зрителей, кстати, собирается немало.

То, что более 50 лет назад начиналось как обычная забава для заключенных, – теперь настоящий фестиваль.