Эрик Африат врывается в историю покера

Канадский профессиональный покерист Эрик Африат стал лишь пятым в истории игроком, который триумфировал в хотя бы трех турнирах серии WPT.

Исторический момент случился на соревновании Fallsview Main Event. Символично, что канадец победил именно на домашнем этапе World Poker Tour.

Эрик победил поле из 600 входов. И пополнил свой счет на почти 380 тысяч долларов.

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Но главное, конечно, вошел в энциклопедию покера, как только пятый игрок, который хотя бы трижды победил на турнирах WPT. Ранее Африат был сильнейшим в Голливуде (безлимит Championship, в 2014 год) и в Атлантик Сити (Borgata Winter Championship, 2018).

Кроме Криса тремя и более победами на ивентах WPT могут похвастаться датчанин Гас Хансен, эквадорец Карлос Мортенсен и американцы Даррен Элиас и Энтони Зинн.



Эрик Африат​. Фото: WPT

Отметим, за свою покерную карьеру Африат заработал 3,5 миллиона долларов призовых в живых турнирах. И больше половины из этой суммы – это гонорары за победы именно на трех турнирах World Poker Tour.