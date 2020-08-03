Пусть нынешнюю Мировую серию покера (WSOP) и приходится проводить в онлайне, она все равно наполнена многими интересными историями.

Возможно, именно благодаря такому формату WSOP получила своего первого чемпиона из Эстонии.

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Ранно Сотла стал чемпионом турнира Collosus с бай-ином 400 долларов и, следовательно, принес своей стране первый чемпионский браслет в истории. Благодаря сравнительно недорогому входу, турнир собрал аж 12 747 участников, что позволило сформировать рекордный для WSOP Online призовой фонд в 4 796 000 долларов!

Турнир длился 2 дня, а вот финальный стол закончился всего за 90 минут. Несмотря на то, что до сих пор на WSOP доминировали американцы, на этот раз в финале не было ни одного представителя США, а всю призовую тройку заняли европейцы. Третьим финишировал финн Йони Юкимайнен (308 900 долларов призовых), вторым – грек Параскевас Цокаридис (433 300 долларов). Наконец, победителю Ранно Сотле досталось почти 600 000 долларов, а в качестве приятного бонуса еще и пакет на участие в WSOPE.