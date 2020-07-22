Интервью с победителем праздничного турнира PokerMatch с рекордным призовым фондом 4 000 000 гривен.

Чемпион турнира Happy Birthday PokerMatch Юрий Шайда рассказал о том, как выиграл свой самый крупный приз в карьере, играя с телефона, о чём говорил с Качаловым и куда потратит свой выигрыш.

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- Юра, поздравляю с победой! Как спалось после такого выигрыша?

- Спасибо большое! Если честно, ещё до конца не осознал, что произошло. Это мой первый такой крупный занос. Так в основном я играю турниры, кэш в Омаху на небольших лимитах. Получилось набить неплохой стек в этот турнир по акции, и вот так всё здорово сложилось!

- Как развивались события для тебя в турнире?

- Я играл с телефона на даче. Интернет был так себе, но не подвёл. А ещё хорошо, что взял павербанк с собой и заряда хватило, всё-таки почти 12 часов турнир шёл! На старте у меня было 450 000 фишек, потом туда-сюда бросало, а за финалку вышел с самым коротким стеком — где-то 6 ББ было. Но сумел выиграть пару олл-инов, раскрутиться. Когда в топ-7 оказались и приз был 100 000 гривен, подумал, что уже всё хорошо будет!

- На делёжку согласился сразу?

- Да, сначала за финалкой регуляры были против сделки, но потом их выбили, и мы остались вчетвером. Я уже был чип-лидером и не возражал, когда предложили посмотреть цифры. Всё-таки почти 700 000 гривен за первое место вышло. Можно и поделить.

- Как тебе вообще формат турнира? То, что на старте были стеки и по миллиону, и по 10 000 фишек?

- Нормально зашёл. Турнир шёл за буст-столами, и тут не нужно было особо наблюдать за историей игры соперников. Каждая раздача — новый стол. С хорошей картой входил в раздачи и особо не придумывал.

- Расскажи, как давно ты увлекаешься покером?

- Начинал, ещё когда был студентом. Помню, как выиграл свой первый турнир онлайн. Вместо пары по теоретической механике решил сыграть турнир за 5,5 доллара, взял первое место и почти 900 долларов. Можно сказать, что уже лет шесть играю. Ездил на офлайн-турниры в Прагу, в Софию и у себя в Ровно играл в клубе. Но каких-то больших выигрышей не было.

- Пересекался с известными игроками?

- Да, была история. Когда выиграл билет в турнир в Софию, писал Евгению Качалову. Спрашивал совета — ехать или нет, как играть вживую? Женя ответил, причём очень быстро. Сказал, что надо обязательно попробовать свои силы и поиграть вживую. Была очень приятна тогда такая поддержка.

- Женя вместе с Алёной "Алохой" стримили этот праздничный турнир.

- Я видел рекламу, но посмотреть не смог. Он попал в призы? Нет? Ну вот видишь, как бывает в покере.

- Чем любишь заниматься в свободное от игры время?

- Люблю путешествовать. Был в Израиле, Чехии, Польше. Теперь вот, может быть, с девушкой на Бали махнём! Если серьёзно, то пока особо не думал, на что потрачу выигрыш. Наверное, не стоит всё прогуливать (улыбается). Возможно, куплю какую-то недвижимость.

- Девушка не против твоего увлечения покером?

- Когда рассказал ей, что выиграл большой турнир, то не поверила сразу. Думала, что разыгрываю. Ну теперь уже точно не будет против! (улыбается)

Интервью подготовил Евгений Смертенко