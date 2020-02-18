Южноамериканский этап серии MILLIONS завершился победой бразильского покериста

Победа на этапе серии MILLIONS в кармане Пабло Силва из Бразилии. Это первые большие призовые в его карьере.

Сумма призовых Пабло Силвы за победу в Главном событии серии составила 1 миллион долларов. Это самый большой успех в карьере Пабло Силвы. До победы на MILLIONS SA Сильва мог похвастаться лишь чуточку больше, чем 130 тысячами долларов призовых.

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Раннер-апом турнира в Уругвае стал покерист из Бразилии Фабио Колонесе, который получил немалую сумму – 640 тысяч долларов. В последней раздаче Силва залимповал карманку валетов. Услышав «олл-ин» от соперника, Пабло быстро поставил колл и легко обыграл восемь-шесть разных мастей – на флопе ему положили фулл-хаус. После этой победы Пабло Силва поднялся в топ-15 самых успешных покеристов Бразилии.

Мейн ивент с гарантированными призовыми в 5 миллионов долларов собрал 465 входов. Каждый из тех 65 оставшихся игроков обеспечили себе минимальный приз в размере 20 тысяч долларов. В этот список попали такие известные игроки как: Татьяна Бараусова, Клайв Синклер, Иван Лука, Михай Маноле.

Ближайший этап MILLIONS состоится в Сочи 6-15 марта.