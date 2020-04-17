Как иранский маг стал миллионером

Антонио Эсфандиари входит в число пятнадцати самых успешных покеристов в истории. За свою карьеру он уже заработал почти 28 миллионов долларов. Его успех, уникальные таланты и биография вполне позволяют Эсфандиари носить прозвище "Маг".

Имя Эсфандиари – Амир. Ему пришлось сменить его на Антонио из-за травли сверстников. Дело в том, что семья покерной звезды сбежала из Ирана в США, когда ему было 9 лет. И уже в Америке Амир стал Антонио.

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Конечно, семья беженца не роскошествовала. В молодом возрасте Эсфандиари пришлось работать официантом в ресторане. Там он начал учиться разнообразным фокусам с картами. Получалось у парня довольно ловко. И он даже начал этим зарабатывать. За что, собственно, и получил прозвище "The Magican" ("Маг").

В покер Антонио пришел в 20 лет. Свой талант парень начал демонстрировать сразу. А изучив стратегию этой интеллектуальной игры, Эсфандиари вышел на высокий уровень. Пока вершиной его карьеры является триумф на WSOP 2012 года. Тогда он заработал рекордные на то время почти 18,5 миллиона долларов. Только через семь лет рекорд иранца с американским паспортом побил Брин Кенни.

Антонио утверждает, что покер помог ему стать лучшим фокусником, а "магия" – сделала его самым искусным покеристом. В арсенале Эсфандиари трюки, когда он "читает" своих собеседников и так угадывает их карту. В частности, вот так он смог впечатлить известного американского актера Кевина Полака.