Как "лопнуть" в покерном турнире: стратегия игры на бабле

Этот этап в покере требует особого подхода к игре. Ведь, преодолев бабл, каждый игрок гарантирует себе первые призовые в турнире.

Самое большое психологическое давление на бабле направлено на игроков с короткими стеками. Для достижения цели им нужно играть очень "узко", ценя каждую фишку. А затем в пас нередко идут даже премиум руки, как AQ, или низкие карманные пары.

Для игроков со дна турнирной таблицы крайне важно также следить за стеками за другими столами. Кое-где, чтобы пересидеть конкурента, не помешает максимально использовать свой тайм-банк – время отведенное для принятия решения. Но здесь нужен комплексный подход – учитывать позицию за столом и время до следующего уровня блайндов. Если все пойдет по плану, звание бабл-боя – первого под чертой призовой зоны, достанется не вам.

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Куда проще на бабле работает стратегия для игроков с "глубокими" стеками. Чип-лидеры в этот период турнира включают агрессивную тактику. Играют "широко", понимая, что получат сопротивление только от оппонентов с очень сильными руками. Исключением является разве что покерные "маньяки", которые способны попортить кровь чип-лидерам даже на бабле. Однако, иногда именно таким отчаянным достается звание бабл-боя.



Раян Почедли – бабл-бой WSOP 2019. Фото: pokernews

Правда, во многих топовых покерных сериях главный неудачник покидает турнир не с пустыми руками. На Чемпионате Мира по покеру бабл-бой, скажем, получает билет на следующий WSOP Main Event с бай-ином 10 тысяч долларов.