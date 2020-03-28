Как не заскучать на карантине: 10 крутых фильмов о покере и не только

Интересные занятия в самоизоляции заканчиваются все быстрее, поэтому мы решили немного помочь тем, кто успел заскучать. Перед вами перечень фильмов, которые точно "зайдут" поклонникам покера.

Шуллеры (Rounders)

Бессмертная классика. По многим версиям – лучший фильм о покере, когда-либо снятый. Даже, если вы его уже видели, смело смотрите еще раз. За более 20 лет актуальности он не потерял. Актерская же игра Эдварда Нортона, Мета Дэймона и Джона Малковича – то, на что можно смотреть вечно.

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Фильм 2008 года, на основе бестселлера Бена Мезрича "Bringing Down the House". Лента основана на реальных событиях и рассказывает о студентах технологического института, которые выиграли в Лас-Вегасе миллионы долларов, благодаря своим математическим способностям.

Прогулка по Миссисипи (Mississippi Grind)

Лента 2015 года с Райаном Рейнольдсом и Беном Мендельсоном в главных ролях. Не в последнюю очередь благодаря блестящей игре обоих, фильм получил очень лестные отзывы от критиков. Он рассказывает о двух игроках, которые отправились в путешествие, чтобы собрать банкролл и выступить на крупном покерном турнире в Новом Орлеане.

Выиграть все (Win it all)

Комедия 2017 года, рассказывает о неудачнике Эдди Гарете, которому необходимо выиграть немалую сумму в покер, чтобы погасить свой долг перед преступником, что вот-вот выйдет из тюрьмы.

Роковая восьмерка (Hard Eight)

Криминальная драма 1996 года с еще совсем молодыми Гвинет Пэлтроу и Самуэлем Л. Джексоном. Рассказывает о пути игрока с опытом Сидни, и парне, который стал ему практически сыном. Лента, хоть и не собрала много денег в прокате, но была хорошо оценена критиками.

Ловкие руки (Shade)

Триллер 2003 года. Сильвестр Сталлоне в роли покерного-про – это, конечно, заслуживает внимания. И хотя некоторые руки разыгранные в фильме, очень четко демонстрируют, что его создатели не консультировались с настоящими профессионалами, ленте все же стоит дать шанс, хотя бы из-за неплохого актерского состава.

Атлантик-Сити (Atlantic City)

Самый старый в нашем перечне фильм. Криминальная мелодрама 1980 года Сьюзен Сэрэндон и Бертом Ланкастером, рассказывает историю молодой официантки, которая мечтает стать дилером в казино. Фильм получил несколько номинаций на Оскар и множество наград, среди которых "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля.

Куллер (The Cooler)

Романтическая история 2003 года, режиссера Уэйна Крамера. Лента рассказывает о неудачнике Берни Лутце, которому тотально не везет в Лас-Вегасе, и как он все же находит свою удачу.

Каникулы в Вегасе (Vegas Vacation)

Комедия 1997 года со знаменитым комиком Чеви Чейзом в главной роли. Фильм не претендует на звание кино шедевра, впрочем это легкая семейная комедия. На карантине – самое то.

Казино Рояль (Casino Royale)

Сам Джеймс Бонд за покерным столом – что может быть круче? Фильм может похвастаться одной из самых узнаваемых сцен покера в истории кино. Хотя качество самой игры в покер в исполнении суперагента и вызовет у профессионалов, разве что улыбку.