Как покерист-миллионер Билл Перкинс заставляет людей делать безумные вещи
Бизнесмен Билл Перкинс уже давно стал своим за столами с высокими ставками. И хотя покер, не основной источник его доходов, все же собственную игру он довел до уровня, который позволяет достойно конкурировать с лучшими покеристами планеты.
Заработав солидный капитал в торговле энергоресурсами, в 2010 году Билл сделал первые шаги в покере. Он стал участником популярного телевизионного проекта Big Game, где соревновался со звездами покера.
Читайте также: Вместо мата – олл-ин: как шахматисты зарабатывают покером миллионы
Уже в 2013-м Перкинс добился первого громкого успеха. На WSOP он финишировал третьим в турнире One Drop High Roller с бай-ином 111 111 долларов, что принесло ему почти 2 миллиона долларов призовых. Именно турниры хайроллеров и интересуют Билла больше всего. Так в прошлом году он финишировал шестым на турнире серии Triton Poker с бай-ином более 1 миллионов фунтов! Этот успех принес Перкинсу пока самый крупный выигрыш в карьере – более 2,5 миллиона долларов.
Совсем недавно Билл еще и стал участником Galfond Challenge и даже выиграл у его организатора Фила Гальфонда первую мини-дуэль. Собственно такие вот челленджи и споры приносят Перкинсу чуть ли не больше удовольствия, чем сам покер. Знаменитым Билл стал, как раз благодаря разнообразным пари.
Вот несколько интересных из них:
- Во время серии турниров на Карибах Перкинс поспорил на 50 тысяч долларов с известным покер-про Антонио Эсфандиари, что тот не сможет передвигаться исключительно выпадами (широкий шаг в присяде) в течение 48 часов. Уже на следующий день Эсфандиари так устал, что не мог встать из-за стола даже для похода в туалет и пытался сделать дело в бутылочку прямо на месте. За это Антонио дисквалифицировали с турнира. Он продержался только 24 часа, и Перкинс все равно отдал ему выигрыш, который сам Эсфандиари отправил на благотворительность.
- Перкинс поспорил со своим другом Дэном Билзеряном, о том, сможет ли последний доехать из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас (более 400 километров) за 2 дня на велосипеде. На кону оказалось 1 200 000 долларов, которые в итоге достались Билзеряну, который справился с задачей.
- Другому своему товарищу Джефри Гроссу Перкинс предложил набить татуировку в виде радуги – символа сексуальных меньшинств. Джефф не стушевался и получил за выигранное пари 550 000 долларов.