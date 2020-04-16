Как покерист-миллионер Билл Перкинс заставляет людей делать безумные вещи

Бизнесмен Билл Перкинс уже давно стал своим за столами с высокими ставками. И хотя покер, не основной источник его доходов, все же собственную игру он довел до уровня, который позволяет достойно конкурировать с лучшими покеристами планеты.

Заработав солидный капитал в торговле энергоресурсами, в 2010 году Билл сделал первые шаги в покере. Он стал участником популярного телевизионного проекта Big Game, где соревновался со звездами покера.

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Уже в 2013-м Перкинс добился первого громкого успеха. На WSOP он финишировал третьим в турнире One Drop High Roller с бай-ином 111 111 долларов, что принесло ему почти 2 миллиона долларов призовых. Именно турниры хайроллеров и интересуют Билла больше всего. Так в прошлом году он финишировал шестым на турнире серии Triton Poker с бай-ином более 1 миллионов фунтов! Этот успех принес Перкинсу пока самый крупный выигрыш в карьере – более 2,5 миллиона долларов.

Совсем недавно Билл еще и стал участником Galfond Challenge и даже выиграл у его организатора Фила Гальфонда первую мини-дуэль. Собственно такие вот челленджи и споры приносят Перкинсу чуть ли не больше удовольствия, чем сам покер. Знаменитым Билл стал, как раз благодаря разнообразным пари.

Вот несколько интересных из них: