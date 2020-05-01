Как призвать удачу: суеверия в покере

Покер – игра интеллектуальная, где ключевую роль играют знания и умения их использовать. Вам не стать успешным покеристом, надеясь только на удачу. Впрочем, как и в любом виде спорта, немного удачи не помешает.

Покеристы тоже люди и хотя, в первую очередь, надеются на себя, все же не упускают случая задобрить капризную фортуну. Вашему вниманию самые распространенные суеверия среди покерной братии.

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ПЕРВАЯ РАЗДАЧА

Какие мысли появятся у вас, если в первой же раздаче на крупном турнире вы получите АА? Мы убеждены, что исключительно положительные. Впрочем, не спешите радоваться. Многие игроки готовы выбросить карманных тузов уже на префлопе. Дело в одном из самых известных покерных суеверий: выиграть первую раздачу турнира или за кэш-столом - не к добру. Пусть многие игроки и будут утверждать, что это правило работает, мы все же бы не советовали вам выбрасывать пару тузов на префлопе ни в первой раздаче, ни в любой другой.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА

Если игроку долго не везет в течение кэш-сессии, он часто может решить, что дело в месте, которое он занимает за столом. Такое "несчастливое" место покерист попытается покинуть при первой же возможности, а того, кто займет его потом, конечно же будут ждать те же неудачи. Правило "работает" в обе стороны. Кроме "несчастливых" мест есть и "счастливые". Если вы заметили, что кому-то невероятно хорошо идет карта и он покидает стол с большим выигрышем, следует изо всех сил стараться занять это место ... на самом деле нет.

"СЧАСТЛИВАЯ" ОДЕЖДА

Здесь все понятно и традиционно для многих видов спорта, не только покера. Если вам везет в какой-то одежде, то не стоит ее менять пока фортуна от вас не отворачивается. Пожалуй, самый яркий пример здесь владелец 15-ти браслетов WSOP Фил Хельмут, которого практически невозможно представить без его фирменной бейсболки на голове. Правда, если найдете фартовую одежду, все же не забывайте, что время от времени ее стоит стирать.



Фил Хельмут в любимой кепке

ТАЛИСМАНЫ

Различные фигурки, которые часто можно увидеть за столом, должны выполнять функцию защиты карт от случайного открытия. Однако такое случается довольно редко, ведь большинство турниров сейчас происходит в закрытых помещениях. Поэтому кард-протекторы призваны не столько выполнять свою прямую функцию, как просто быть счастливыми талисманами для покеристов.



Джонни Чен со "счастливым" апельсином

В то же время, талисманом может стать все, что угодно. Чего только стоит апельсин, с которым легендарный Джонни Чен выиграл Main Event WSOP. Дошло до того, что этот фрукт стал неизменным спутником Джонни на турнирах. Джейсон Мерсье пошел еще дальше. Его счастливым талисманом стал домашний любимец – пес по прозвищу Маршмеллоу. В компании друга, Джейсон выиграл 2 браслета WSOP в 2016 году. Эрик Сайдел даже предлагал купить собаку Мерсье за 1 миллион долларов, но последний не согласился.



Джейсон Мерсье со своим "талисманом"

Фортуна, безусловно, играет некоторую роль в покере. Однако важно не начать слишком сильно увлекаться суевериями и верой в удачу. Ведь, несмотря на все, покер остается интеллектуальной игрой, где лучшим талисманом всегда будет уровень вашей подготовки.