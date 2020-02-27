Как распознать за покерным столом мастеров и любителей

Впервые попав за покерный стол, новички часто не понимают, что происходит. Им кажется, что соперники видят карты насквозь, а о том, чтобы обыграть одного из них, приходится только мечтать. И в реальности все совсем иначе. Всех оппонентов можно разделить на несколько типов и подстроить свою стратегию под их манеру игры.

Типы игроков в покер

Конечно, классификация соперников по стилям является достаточно условной и на своем покерном пути вы встретите значительное количество смешанных разновидностей, но на начальном этапе вам просто необходимо научиться определять намерения оппонента, чтобы понимать, какую максимально выгодную стратегию выбрать.

Классическое распределение выглядит так: нит, тайтовый игрок, тайтово-агрессивный игрок (ТАГ), лузово-агрессивный (ЛАГ), «маньяк», «фиш» и «кит».

Рассмотрим каждый из них и выделим основные стратегические отличия, которые позволят подстроиться под противника.

Нит

Нит — слабый игрок, разыгрывающий только премиальные стартовые руки. Он никогда не блефует и проявляет агрессию только с лучшей комбинацией, гарантирующей победу в раздаче.



Подстройки под данный вид оппонента очень просты. Постарайтесь почаще воровать блайнды, а если нит проявляет агрессию — смело выбрасывайте карты в пас, если у вас не лучшая комбинация из возможных.

Тайтовый игрок

Тайтовый тип отличается солидной и осторожной манерой игры. Он не разыгрывает слабые префлоп-стартеры, но иногда блефует, выбирая идеальную ситуацию для давления на соперника.



Лучшая стратегия в противостоянии с тайтовыми покеристами — агрессивная, но уважительная игра, в которую можно включить изрядное количество блефов. Следует часто играть трибет в ответ на их рейз, а также использовать ставки несколько большего размера, чем обычно. Однако если после рейза или крупной ставки тайтовый оппонент всё же остался в раздаче — скорее всего, вы позади.



Типы игроков в покер. Фото: sonar2050.org

Тайтово-агрессивный (ТАГ)

ТАГ — один из самых опасных соперников для новичка. Он внимательно выбирает стартовые руки и разыгрывает их максимально агрессивно, оказывая чудовищное давление на противника. Отличить этот тип довольно просто, так как он зачастую является самым сильным игроком за столом, особенно на низких лимитах.



Постарайтесь избегать подобных оппонентов, но если это невозможно — держите себя в руках и играйте строго по карте, сведя количество блефов к минимуму. Нелишним будет занять выгодную позицию за столом и держать ТАГа справа от себя, чтобы иметь право последнего голоса в раздаче.



Лузово-агрессивный (ЛАГ)

В отличие от тайтово-агрессивного типа ЛАГ часто вступает в игру и спектр его стартовых рук далёк от идеала. Он может оказаться в раздаче с откровенно слабыми картами и пытаться попросту выбить противника блефом, используя ставки большого размера. Лузовая стратегия гораздо сложнее тайтовой, поэтому на низких лимитах почти невозможно встретить сильного оппонента этого стиля.



В игре с лузово-агрессивными соперниками можно немного расширить критерии выбора стартовых рук и не бояться крупной ставки. Если у вас хорошая комбинация — смело идите до конца и постарайтесь забрать все фишки агрессивного противника.



«Маньяк»

Как можно догадаться из названия, это самый агрессивный тип игрока, который при этом является желанным гостем за любым покерным столом. Он использует любой стартер для того, чтобы оказаться в раздаче и показать мастерство крупного блефа, зачастую просто бросая фишки на ветер. Если вы увидели случайную руку на вскрытии у гиперагрессивного игрока — перед вами маньяк, и вам следует приготовиться к жестокой битве за каждый блайнд.



Первое правило в игре против маньяка — использовать солидную стратегию, в которой полностью отсутствуют блефы. Тщательно выбирайте стартовые руки и получив сильную комбинацию, изображайте слабость, провоцируя маньяка на крупный блеф. Откажитесь от ставок с рукой средней силы, так как маньяк может ответить рейзом и вам придётся отправить карты в пас.



Типы игроков в покер. Фото: businessforecast.by

«Фиш»

Фиш, или рекреационный игрок — обычное название очень слабого оппонента, который может вовсе не знать правил покера. Он совершает много случайных действий, зачастую не поддающихся никакой логике. Как и маньяк, фиш остаётся в раздаче до конца, пытаясь поймать хоть какую-то комбинацию, а получив совпадение, делает крупную ставку, которая даёт массу информации для внимательного оппонента.



В раздачах с фишами следует отказаться от блефов и делать крупные ставки с сильными комбинациями, которые непременно будут оплачены. Если на борде лежит стрит или флеш-дро, а фиш проявляет заинтересованность в банке — играйте осторожно и готовьтесь выбросить карты, если дро закроется.

«Кит»

Кит — это состоятельный рекреационный игрок, который заинтересован не в выигрыше, а в получении эмоций от покера. Деньги не имеют для него абсолютно никакого значения, поэтому сражение с подобным типом соперников может принести огромную прибыль.



Как и фиши, киты зачастую слабо знакомы с правилами и стратегией покера, поэтому совершают нестандартные действия, которые с головой выдают их намерения.



В игре против кита важно не совершать дорогих блефов, но делать крупные ставки с хорошей комбинацией. Кит никогда не выкинет туза или слабое совпадение и заплатит любую сумму, будучи уверенным в своём превосходстве.



Используете ли вы стандартную систему классификации или же изобрели собственную — обязательно помечайте каждого соперника с помощью текстового или цветового нотса (краткой заметки). Это поможет не тратить время на наблюдение, а сразу же выбирать оптимальную стратегию. Помните — умение определить слабые места в стратегии оппонента является ключевым для покерного игрока, поэтому постоянно развивайте свою наблюдательность и умение «читать мысли» соперника.