Как разбогатеть с нуля: стратегии игры во фрироллах

Фрироллы – это покерные турниры, за участие в которых нужно платить взносы. В то же время, выиграть можно вполне реальные деньги от нескольких долларов до нескольких десятков, а то и сотен. Хотя для этого и придется победить тысячи соперников.

Многие покерные профессионалы начинали свою карьеру с фрироллов. И для этого есть несколько причин. Такие турниры позволяют получить необходимый опыт, ничем не рискуя. Кроме того, даже вылетая из фрироллов без призов, вы получаете возможность анализировать свою игру, искоренять ошибки и повышать собственный уровень. А в итоге во фрироллах действительно можно победить и, не вложив ни копейки, получить базу для собственного банкролла, которая впоследствии позволит рассчитывать уже на серьезные призы. Вот несколько стратегий, которые позволят повысить ваши шансы в бесплатных турнирах.

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Стратегия 1. Агрессивный старт

Вариаций этого подхода много, но суть одна. Необходимо как можно быстрее задействовать все свои фишки в банк. Почему? Потому что так делают все остальные. Вы наверное видели в турнирах, как 5-6 игроков одновременно ставят ол-ин. При таком сценарии, если вы будете играть в солидный тайтовый покер, то дождавшись хорошей руки, часто можно оказаться против соперников со значительно большими стеками. Поэтому они смогут колоть ваши АА с любыми двумя картами. Поэтому, за таким агрессивным столом, стоит и самому попробовать пойти олл-ин уже в одной из первых раздач. Хотя и совсем терять голову тоже не стоит. Если будете выставлять с тузом, то пусть кикером будет по крайней мере десятка. Если решили идти в олл-ин с коннекторами (7, 8, 9, 10), то стоит чтобы они были одномастными.

Преимущество такой стратегии в том, что вы экономите время и энергию. Проиграли в первой же руке? Не страшно, ведь вы ничего не потеряли и можете попробовать силы в другом турнире. Если же удалось увеличить стек в несколько раз, то шансы попасть в призы значительно увеличатся.



Фрироллы – шанс начать карьеру / bitcoingg

Стратегия 2. Солидный тайт

Это прямая противоположность первой стратегии и она тоже может сработать, хотя и реже. Поскольку вы знаете, что каждый игрок за столом стремится быстро увеличить свой стек, иногда есть смысл просто дождаться монстра в собственной руке. Но если уже дождались хорошей руки, попали во флоп – играть следует максимально агрессивно. Хорошей идеей будет ставить против больших стеков, которые могут колоть вас во фрироллах просто от скуки.

Цель этой стратегии – играть во фриролле в таком стиле, который приносит максимальный успех и в турнирах за деньги. Пусть это не всегда работает в бесплатных соревнованиях, но может стать хорошей тренировкой перед переходом на следующий уровень.