Как стартовать в покере без инвестиций: обзор бесплатных турниров

Несмотря на то, что правила покера очень просты и любой может усвоить азы буквально за час, далеко не все игроки способны выйти на профессиональный уровень. Кому-то не хватает терпения, другим – веры в свои силы, а кто-то воспринимает покер как развлечение и способ хорошо провести время с друзьями. Но самая большая проблема начинающего покериста – отсутствие стартового капитала (банкролла).

Что такое фриролл

Фриролл – это турнир, который не требует стартового взноса и предлагает реальные денежные призы. Это означает, что каждый игрок может не только испытать свои силы в реальной борьбе за покерным столом, но и заложить фундамент банкролла без инвестиций.

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Знатоки покера помнят немало историй успеха, которые начались с бесплатных турниров. Это и сногсшибательное восхождение Аннет Обрестад, преодолевшей путь от выигрыша в 9 долларов в одном из фрироллов до браслета на Мировой серии покера. Евгений Тимошенко также начинал с низов, стартовав лишь с 6 долларов! В конце концов и покерные марафоны Криса Фергюсона и Томаса Боехоффа тоже наглядно продемонстрировали, что в этой игре нет ничего невозможного.

Типы фрироллов

Существует много разновидностей бесплатных турниров, но их можно разделить всего на две большие подгруппы – фрироллы без условий и специальные фрироллы.

Фрироллы без дополнительных условий являются наиболее выгодным, так как не требуют ничего, кроме аккаунта в покер-руме. Единственным серьезным недостатком этих турниров можно считать высокую конкуренцию, поскольку в них обычно участвует огромное количество игроков.



Фрироллы. Фото: Getty Images

Специальные фрироллы также очень интересны для любителей, но в них можно попасть, только выполнив определенные условия покер-рума. До недавнего времени лидерами в этой категории были турниры для депозиторов (игроков, которые сделали первый депозит на счет). Но благодаря стремительному развитию технологий, потенциальных участников турнира обязали выполнять дополнительные условия для участия во фрироллах. Речь идет о посещении стримов, участии в розыгрышах или иных социальных мероприятиях.

В то же время такие турниры являются более выгодными для начинающих игроков, так как призовой фонд в них часто значительно выше, чем в обычных фрироллах.

Бесплатные турниры на PokerMatch

Найти все актуальные фрироллы на PokerMatch можно с помощью фильтра в клиенте покер-рума. Выбрав позицию "фрироллы" в разделе "типы", игрок получает полный список бесплатных турниров.

Фрироллы без ограничений

1. [0.1k] OFC Freeroll.

Призовой фонд: 100 грн

Формат: 3 мах

Оплаченных мест: 6

[0.1k] OFC Freeroll – бесплатный турнир по Китайскому покеру, или Ананасу, с призовым фондом в 100 гривен. Турнир по душе прежде всего игрокам, которые хотят поднять свой уровень мастерства в новой дисциплине, которая набирает все большую популярность. Победитель получает 35 гривен, а игрок, который остановился на шестой позиции, заберет 7 гривен.

2. [0.1k] RegularBankroll Freeroll.

Призовой фонд: 100 грн

Формат: 4 мах

Оплаченных мест: 50

Этот турнир проходит ежедневно и стартует каждый час. Несмотря на достаточно большое количество участников, получить призы будет несложно, поскольку зона выплат начинается с 50 места и гарантирует равное вознаграждение для всех участников ITM. Каждый призер получает по 2 гривны.

3. [1k] DailyMarathon

Призовой фонд: 1000 грн

Формат: 6 мах

Оплаченных мест: 10

Фриролл [1k] DailyMarathon также явдяется ежедневным. Его главная фишка – возможность сделать три ре-энтри, а также ребай и аддон. Таким образом, событие дает возможность попробовать свои силы в классическом ивенте с повторными входами и выиграть призовые!

4. [3k] DailyMarathon

Призовой фонд: 3000 грн

Формат: 6 мах

Оплаченных мест: 10

Этот фриролл отличается от предыдущего только размером призового фонда и солидными выплатами для победителей. Десятка финалистов получит по 300 гривен на счет, что можно считать неплохим бонусом к банкроллу.

Специальные фрироллы

К этому типу турниров в первую очередь следует отнести фрироллы для соцсетей и специальные ивенты от стримеров и амбасадоров PokerMatch. Кроме них, в лобби доступны акционные события, предназначенные для участников различных серий. Рассмотрим их подробнее.

1. SocialFreerolls

SocialFreerolls – отдельный вид фрироллов для подписчиков PokerMatch в социальных сетях. Так, турнир для Facebook обладет призовым фондом в 2 тысячи гривен, он проходит дважды в неделю (по вторникам и субботам). Фрироллы для Instagram или Telegram дают возможность побороться за 1 тысячу призовых гривен и появляются в лобби в четверг и воскресенье соответственно.

Призовой фонд этих турниров довольно большой, а единственным условием регистрации является подписка на одну из социальных сетей! Кроме соответствующих комьюнити, пароли можно найти в специальном разделе сайта PokerMatch, где они появляются за 2 часа до начала турнира.

2. Эксклюзивные турниры от стримеров и амбасадоров

Здесь можно выделить специальные StreamFreeroll от стримеров и послов PokerMatch. Для получения пароля на эти фрироллы нужно следить за трансляциями на Twitch-канале PokerMatch, которые стартуют в 20:00 по Киеву.

Каждый из StreamFreeroll имеет призовой фонд в 1 тысячу гривен, а за выбивание стримера предусмотрена специальная награда – 250 гривен!

3. Акционные фрироллы

PokerMatch организует огромное количество уникальных серий и акций, которые сопровождают бесплатные турниры. Так, текущая акция для любителей слотов и покера дает возможность пополнить свой банкролл с помощью специальных фрироллов с призовым фондом в 1 тысячу гривен.

4. Партнерские турниры

Практически ежедневно в расписании бесплатных ивентов появляются фрироллы от партнеров PokerMatch. Пароли к ним можно найти у аффилейтов и побороться за тысячи гривен призовых.

Покер постоянно прогрессирует и изменяется, давая возможность и новичкам игры не отставать от современных тенденций именно благодаря фрироллам. Регистрируйтесь в покер-руме и сформируйте свой банкролл, играя в бесплатных турнирах. Удачи вам!