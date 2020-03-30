Как стать миллионером, не работая ни дня в жизни

Тимофей "Trueteller" Кузнецов – один из самых успешных хайроллеров в покере на постсоветском пространстве. Только в живых турнирах он выиграл более 6 миллионов долларов.

В то же время, в отличие от других звезд его калибра, о жизни Trueteller известно совсем немного, так как Тимофей старательно избегает публичности. Однако, недавно успешный покер-про таки поделился несколькими деталями своей биографии в интервью YouTube-каналу Paul Phua Poker.

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Детство Тимофея прошло в месте, которое казалось бы не может иметь ничего общего с профессиональным покером – в Сибири.

Люди там приятные и природа красивая, так что расти там было классно. В городе, где я жил, не было фабрик или заводов, поэтому воздух был чистым. По сути, это был город в лесу. Поэтому всюду там были деревья. Я буквально ходил в школу через лес.

В школе Кузнецов участвовал в международных олимпиадах по математике, поэтому именно эту сферу избрал и для высшего образования.

Я не знал чем буду заниматься. Думал, что возможно займусь чем-то в сфере биржевой торговли, хедж-фондами, что-то в этом духе. Во время учебы я участвовал в консалтинговых конкурсах от компаний KPMG и McKinsey. Получалось неплохо, поэтому думал устроиться к ним на работу.

Впрочем, впоследствии в жизни Тимофея появился покер.

На втором курсе университета я начал играть в покер и у меня сразу хорошо получалось. Поэтому я довольно быстро решил, что не будет больше строить "обычную карьеру", а буду развиваться в покере. Мой друг играл в покер и выиграл где-то 7 тысяч долларов за несколько месяцев и я подумал: это довольно круто. Мне всегда нравились игры и соревновательный дух. А еще здесь можно выиграть много денег, поэтому я решил попробовать.

Кузнецов признается, что сразу поставил перед собой цель стать миллионером благодаря покеру и ему это достаточно быстро удалось. И теперь он с нескрываемой гордостью заявляет:

У меня никогда не было работы. Я не проработал ни одного дня в жизни в классическом понимании.

Полную версию интервью Тимофея Кузнецова английском, можно увидеть вот здесь: