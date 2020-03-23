Как стать мультимиллионером еще до 30. Путь лучшего белорусского покериста

Никита "fish2013" Бодяковский – самый успешный турнирный игрок в покер с постсоветского пространства. За карьеру только в живых турнирах белорус, которому еще нет и 30 лет, заработал уже более 28 миллионов долларов, а это 13-й результат в мире.

Свой путь в интеллектуальных играх Никита начал с шахмат, где сумел хорошо проявить себя на юношеском уровне. Впрочем, уже в 16 лет он переключился на покер. А стратегическое мышление, развитое благодаря шахматам, позволило быстро добиться успеха и в новой дисциплине.

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Уже в 2010 году (в свои 18) Никита успешно играет онлайн кэш-игры на высоких лимитах и зарабатывает первый миллион долларов.

Интересно, что свою карьеру в живых турнирах Бодяковский начал в Украине. В том же 2010 году он занял 4-е место на одном из турниров серии RPT в Киеве, за что заработал чуть больше 5 тысяч долларов. Вплоть до 2013 года Никита набирался опыта только в Украине, а уж впоследствии взялся покорять весь мир покера. Наибольших успехов он добивается в Макао, Австралии, Монако и Кореи.

В 2018 Никита Бодяковський выиграл самый дорогой турнир EPT Barcelona (почти 2 миллиона долларов) и дважды становился чемпионом Главных событий серии Triton Poker Super High Roller, заработав там в сумме более 7 миллионов долларов призовых.

Буквально за несколько месяцев этого года Никита уже успел заработать более 2,5 миллиона долларов призовых, выиграв, в частности, один из турниров серии Super High Roller в Сочи с бай-ином 51 тысяча долларов.

В коллекции белоруса пока не хватает браслетов WSOP. Впрочем, он уже 4 раза попадал на финальные столы WSOP и почему-то нет сомнений в том, что Никита Бодяковський в итоге покорит и эту вершину.